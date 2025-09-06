sábado 6  de  septiembre 2025
De La Habana al Misisipi: Las raíces hispanas en el blues, el jazz y el rock

La música, o si se quiere, las músicas, nos llevan por nuestro camino y nuestro destino en una hispanidad que debe conocerse para amarse

Programa Los sonidos hispánicos de Norteamérica, en el canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz.

Programa "Los sonidos hispánicos de Norteamérica", en el canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz. 

Por ANTONIO MORENO RUIZ

Recién empieza a llegar al “gran público” que músicas tan icónicas de los Estados Unidos como el country, el cajun, el blues, el jazz o incluso el mundo del rock tiene raíces hispánicas en mayor o menor medida.

La conexión de Nueva Orleáns con los puertos de La Habana y Veracruz, y a su vez, la conexión de los puertos de Cuba y México con los puertos de Andalucía y de las Islas Canarias, explica muchas claves musicales que hermanan al mundo hispano, incluyendo las grandes zonas portuarias de la América del Sur, desde el Río de la Plata al Callao.

Con todo, reputamos como imprescindible la obra “América en el flamenco” (*) de Faustino Núñez para entender desde la música, la antropología y la historia estas relaciones musicales hispanas. Porque, no en vano, los ritmos de la ribera del Misisipi tienen mucho que ver con el mundo hispano, especialmente con Cuba como punto de absorción de lo europeo y lo africano, sin desdeñar a México como punto clave del fandango, el zapateo y la cultura ranchera.

La música, o si se quiere, las músicas, nos llevan por nuestro camino y nuestro destino en una hispanidad que debe conocerse para amarse.

(*) Sobre “América en el flamenco”.

