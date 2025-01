"Debemos dejar de ver el dinero como fuente de angustia", afirma Orlando Montiel, autor de "Cómo hacerte rico a ti y a tu familia"

Embed - Luz Maria Doria on Instagram: "Primer libro que leo y presento en 2025 "Cómo hacerte Rico" de @orlandovmontiel Se los recomiendo porque destruye esas creencias limitantes (el dinero causa problemas , ¿te crees millonario? El dinero no da la felicidad)Te enseña con ejemplos como aprender en familia a conseguir dinero Te explica por dónde empezar hoy mismo. Gracias @orlandovmontiel por regalarnos enseñanzas llenas de esperanzas. El libro lo pueden obtener hoy en https://riquezaenfamilia.com/ y desde el lunes en @amazon Este 2025 cumplo 60 y me prometí que voy a tener una mejor relación con el dinero. Que este sea el primer libro que presento es la mejor señal que voy por buen camino."

