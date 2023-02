Doctora Keyli Franco: "El amor propio es el respeto por lo que somos"

Xona Social Magazine es una revista de frecuencia mensual, con presencia en eventos sociales, bodas, moda, turismo, gastronomía y belleza. Suele abordar temas de salud, muy populares entre quienes buscan consejos para adoptar hábitos más saludables. De ahí que los esquemas de rejuvenecimiento que elabora son personalizados y apuntan a esas necesidades específicas de quienes se acercan a ella buscando ayuda.

"El amor propio", comentó la doctora, es "el respeto que nosotros nos tenemos, el respeto por nuestro cuerpo, por lo que somos. Sin eso no hay amor propio, no es solo verse bien, es sentirte bien contigo, con lo que ves y con lo que sientes".

Según explica la galena, con unos 15 años de experiencia en nutrición humana y hormonología, y excampeona de fisicoculturismo, la buena salud reúne una serie de elementos necesarios como el balance hormonal, las emociones, los ejercicios físicos y un estilo de vida saludable. Su formación en medicina deportiva y consejería nutricional se aprecian no solo en su figura, que es un ejemplo de constancia y cuidado físico, sino en sus conocimientos aplicados en consultas y tratamientos distintos para cada persona, y en el hecho de contar más de mil casos exitosos en sus planes de bienestar.

Como compartió en una de sus publicaciones recientes, “la transformación requiere un compromiso”. En efecto, lograr un cuerpo de impacto, sobre todo sano y con energía, es una tarea que implica disciplina y asesoría profesional. Por eso sus redes sociales son tan populares entre quienes buscan consejos para ganar fuerza y perder peso. Además, ofrece la comodidad de realizar una consulta virtual y diseñar un plan de alimentación a la medida del paciente.

Su popular "Tratamiento reto diamante" ayudó a esas mujeres que en tiempos de pandemia no podían asistir al gimnasio, y a las que asumían demandantes labores de maternidad. Además de ofrecer consultas, cuenta con varios materiales didácticos publicados, entre los que destaca el libro ¿Miedo a envejecer?, disponible en este enlace y el recetario Recetas de la Dra. Keyli Franco.

Muchos le preguntan qué aconseja a la hora de seguir una rutina de ejercicios físicos. En ese sentido aconseja buscar la variedad y disfrutar el proceso, realizando distintos tipos de ejercicios cada día, según las capacidades de cada persona, entre ejercicios moderados como caminatas y bicicleta, y otros de mayor potencia.

