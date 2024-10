Dra. Amny Acosta Then, reconocida por Forbes en Español entre las 50 Mujeres Más Poderosas de República Dominicana

Su enfoque innovador incluye 22 programas para mejorar la vida de las personas tales como la bariátrica sin cirugía para adultos y adolescentes, el exitoso programa “Método Salutte 90 Días”, y la implementación del balón gástrico sin anestesia, una técnica que ha permitido a sus casos felices lograr sus objetivos de salud de manera efectiva y segura.

“Me siento profundamente agradecida con Forbes por este reconocimiento. Es un honor ser parte de este grupo de mujeres influyentes y ser destacada por mi labor, la cual realizo con pasión desde hace siete años. Mi mayor satisfacción es ver cómo las personas logran su 'peso súper Salutte feliz', transformando sus vidas”, expresó la Dra. Acosta Then. “Me siento profundamente agradecida con Forbes por este reconocimiento. Es un honor ser parte de este grupo de mujeres influyentes y ser destacada por mi labor, la cual realizo con pasión desde hace siete años. Mi mayor satisfacción es ver cómo las personas logran su 'peso súper Salutte feliz', transformando sus vidas”, expresó la Dra. Acosta Then.

Salutte Clinic abrió sus puertas en Santiago en 2018, con programas de nutrición como el reconocido Método Salutte 90 Días, conocido por sus resultados positivos y transformadores. Este año, en su séptimo aniversario, la clínica celebra su trayectoria y compromiso con la salud y el bienestar, que la han convertido en un referente en el Caribe. Gracias a su continuo crecimiento, en 2023 Salutte Clinic expandió sus servicios inaugurando una nueva sede en Piantini, Santo Domingo. En esta nueva etapa, han implementado procedimientos innovadores en endoscopía bariátrica, como la colocación del balón gástrico sin cirugía ni anestesia, y ofrecen más de 22 opciones revolucionarias para la pérdida de peso, todas diseñadas para empoderar a las personas en el control de su bienestar diario.

Embed - DRA. ACOSTA THEN on Instagram: "Me siento profundamente agradecida con Forbes una de las publicaciones de negocios más reconocidas en el mundo por reconocerme entre las 50 mujeres más poderosas de República Dominicana. @forbesdominicana Es un honor ser parte de este grupo de mujeres influyentes y reconocida por mi labor y el poder de transformar vidas llena de salutte y felicidad, la cual realizo con pasión desde hace siete años, impactando más de 5 mil casos felices. Mi mayor satisfacción es ver cómo las personas logran su peso feliz Vive la experiencia súper salutte feliz @salutteclinicrd SDQ Piantini. @salutteclinicrd STI Cerros de Gurabo. . WhatsApp (829) 641-0828 Teléfono (809) 734-6580 Directora y profesora académica @salutteclinicrd entrenamiento balon gástrico en República Dominicana. BestDoctorRD 2022 mención Endoscopía Bariátrica Primera en ser certificada por American Bariatric Endoscopy (ABE) Pioneros en manga endoscopica en la región Norte. Mujer del año sector salud 2019 #draacostathen #gastroplastiaendoscopica #forbes #forbesdominicana #50mujeresmáspoderosas #perderpesoadolescente #barbie #endoscopiabariatricaparaadolescente perderpeso #endoscopiabariatrica #balongastricord #salutteclinicrd #balonintragastrico #balongastrico #RevisionBypass #MangaEndoscopica #MetodoTore #Nutricion #SeguimientoNutricional #bariatrica #cirugiabariatrica #nutriciónfeliz #endoscopiabariatricasincirugia #salutteclinic #nutriciónfeliz #endoscopiabariatricasincirugia #salutteclinic"