Yanelys Fundora, la esteticista cubana que bate récord ayudando a bajar de peso

Yanelys Fundora arribó a Estados Unidos con apenas 15 años, y hoy 30 años después, celebra el éxito de disfrutar del sueño americano hecho realidad a través de su marca Xlash by Yane, un centro de estética y salud especializado en tratamientos para bajar de peso. Y reconocido por las farmacéuticas como el medspa con más ventas de Miami, logrando tratar a 1.500.000 pacientes en menos de un año, con las populares inyecciones de pérdida de peso.

Comenzando su jornada de trabajo a las 4 de la madrugada, el tiempo parece desvanecerse en las manos de Yanelys Fundora, quien se define como una guerrera incansable. Es por eso que con cada amanecer renueva su compromiso con un futuro mejor, como arquitecta de su propia vida. “Con dedicación se puede conquistar cualquier desafío”, comenta en esta entrevista mientras su equipo empaca miles de órdenes de semaglutide y el tirzepatide a todo el país y Puerto Rico.

Como madre de un hijo de 20 años, Evelio González, faceta que compatibiliza con su pasión como emprendedora. Yanelys reconoce que el ritmo de vida que asumió no me permitió poner su salud en primer lugar, por lo que comenzó a sufrir de sobrepeso. Razón por la que decidió experimentar con las populares medicinas para bajar de peso, para comenzar un proceso de transformación que paralelamente fue compartiendo a través de sus redes sociales.

“Fui educándome paso a paso. Comencé a trabajar con un doctor, luego me inscribí en una farmacia para comenzar el proceso de distribución, pero el éxito de la medicina ha sido tanto que me dejaron en lista de espera, hasta que buen día me aprobaron y el éxito de nuestros protocolos ha sido tal, que estoy en día aliada con seis farmacias”, dijo la emprendedora.

“La clave del éxito siempre está directamente relacionada con la calidad de los productos. La atención personalizada, y la empatía con mis pacientes que soy capaz de sentir en primera persona ya que yo sufrí de obesidad por muchos años. Es decir, nadie tiene que decirme o explicarme lo que siente estar batallando con el exceso de peso, y lo adverso que puede ser enfrentar un camino de transformación sin el apoyo necesario. Yo lo sé, y por eso me esfuerzo al máximo porque mi resultado de éxito sea el mismo de mis pacientes”, dijo la esteticista.

“Estadísticamente hay un 5% de personas a las que estos tratamientos no les funcionan, es decir, existe una posibilidad de no bajar de peso. Y, por otra parte, hay que saber cada persona posee un sistema que funciona de forma diferente, por ende, su metabolismo, hábitos alimenticios, actividad deportiva, etc, hará que el tratamiento funcione de forma distintas”, dijo la esteticista sobre las populares inyecciones aprobadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) para la obesidad, es decir, para personas que poseen un índice de masa corporal de 30.0 o superior.

“Mi mayor consejo es invitar a las personas a que acudan a centros médicos que cuenten con doctores y con todas las licencias y permisos en regla. De ese modo, podrán garantizar que la medicina que reciben viene de farmacias autorizadas y en consecuencia son productos aprobados por la FDA”, dijo.

“Quiero que la gente sepa que hay opciones y esperanza para mejorar nuestra calidad de vida. Yo llegué a pesar 201 libras y mido apenas 5 pies. Y esta medicina me cambió la vida, por eso recomiendo educarse, investigar, e ir al lugar correcto para recibir asesoría”, finalizó la experta quien afirma que cuando el tratamiento se hace de forma correcta y se continúa un plan de mantenimiento, es muy poco probable que exista el temido efecto rebote.

Yanelys Fundora está ubicada en 9638 SW 72 ST, Miami, Florida 33173. Para más información sigue la cuenta de @xlashbyyane.