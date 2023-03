Dra. Acosta Then: "El peso saludable impacta en la relación madre-hija"

La experta disertó ante más de 600 personas en The World Happiness Fest, en la Universidad Internacional de Florida.

MIAMI — La Dra. Acosta Then , directora del centro de obesidad y especialidades Salutte Clinic, de República Dominicana, destacó en Miami que el peso saludable puede impactar en la relación madre-hija, ya que la obesidad es una enfermedad que generalmente viene desde casa.

En una conferencia ante más de 600 personas, en The World Happiness Fest, celebrada en la Universidad Internacional de Florida (FIU), la experta compartió algunos pasos para hacer más fácil la charla con los hijos acerca del sobrepeso.

1. Hablar con tu hijo/a en un lugar cómodo. Puede ser el jardín o su cuarto.

2. Dejar que se abra, que exprese cómo se siente y qué cambios quiere hacer. También coméntale cómo le vas a ayudar.

3. Hazle sentir que van a trabajar juntos, que no va a estar solo. Que lo vas a acompañar durante todo el proceso y son un equipo.

4. Hacer cambios en los estilos de vida personal y familiar. Para que tu hijo cambie, debes empezar haciéndolo tú. Comienza implementando hábitos saludables.

“Estoy muy emocionada de poder dictar esta charla, con mi experiencia no solo como doctora, sino en mi vida personal”, comentó Acosta Then. Cuando la Dra. Acosta Then está en consulta, busca empatizar con el menor y con los padres. En la obesidad infantil, el entorno familiar es crucial para la efectividad del tratamiento.

Ella fue obesa en su adolescencia, situación que la llevó a ser víctima de bullying. Fue su madre quien la apoyó para combatir la enfermedad, y a la vez fue su inspiración para ser la doctora que es hoy. Acosta Then es pionera en su método de pérdida de peso, creando programas con objetivos sostenibles en el tiempo y centrándose en el estado emocional del paciente.

The World Happiness Week es una celebración de nueve días dedicada a la felicidad, que en 2023 planea llegar a más de 10 millones de personas de más de 76 países.

Acosta Then es la primera dominicana en pertenecer a la Sociedad de Endoscopia Bariátrica de Estados Unidos. Tiene formación como endoscopista bariátrica en Madrid y Brasil. Fue seleccionada Mujer del Año 2019 en el sector salud por su desempeño en los programas de pérdida de peso y endoscopia bariátrica. Es endoscopista bariátrica, directora de la clínica de obesidad y especialidades Salutte Clinic en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

