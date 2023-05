Migración anuncia cambios en 'parole humanitario'

El número de patrocinadores para el programa de "parole humanitario", que beneficia a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos supera la cuota establecida designada por el gobierno de Estados Unidos de 30,000 visas de entrada mensualmente, ese hecho ha propiciado un nuevo anuncio en la forma de selección de beneficiarios, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

A través del llamado “parole humanitario”, inicialmente aplicado a venezolanos en octubre de 2022, y luego se extendió para cubanos, nicaragüenses y haitianos el 5 de enero pasado, Estados Unidos estableció un límite de 30,000 aplicaciones que serían aprobadas a las cuatro nacionalidades en un intento de reducir la inmigración ilegal en la frontera que durante la administración del presidente demócrata Joe Biden registra más de 6,5 millones de ingresos en el país, una cifra sin precedentes que ha creado un caos en la frontera sur de Estados Unidos.

El gobierno otorga actualmente autorización de viaje hasta 30,000 personas cada mes para venir a Estados Unidos al solicitar un permiso de permanencia temporal. El programa otorga permanencia legal por un periodo de 2 años. Estados Unidos espera recibir a 720 mil extranjeros a través del llamado “parole humanitario”.

Ante la alta oferta de “patrocinadores” de inmigrantes, USCIS ha actualizado el proceso de revisión efectivo el 17 de mayo de 2023.

“Hemos actualizado este proceso porque la cantidad de personas de apoyo (patrocinadores) que han presentado el Formulario I-134A, Solicitud en Línea para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero, es significativamente más alta que las 30,000 autorizaciones de viaje disponibles mensualmente. Esto tiene el propósito de mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los beneficiarios de un Formulario I-134A avancen en el proceso y soliciten la autorización adelantada de viaje”, dijo la oficina de USCIS a través de un comunicado de prensa.

Y aunque el número de personas que han presentado el Formulario I-134A para patrocinadores, el número de autorizaciones de visados para beneficiarios de los cuatro países, se mantiene en 30,000.

Las autoridades explicaron, que el cambio dará a todas las personas que solicitan el parole la oportunidad de ser seleccionadas cada día, mientras también garantiza que las solicitudes de quienes han estado esperando por más tiempo sean procesadas.

De acuerdo con la agencia encargada de inmigración, bajo el nuevo proceso de revisión, USCIS realizará una selección al “azar” aproximadamente la mitad del total mensual (15 mil casos), independientemente de la fecha de presentación de todos los Formularios I-134A pendientes, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de Formularios I-134A se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el Formulario I-134A más antiguo para su revisión.

Una de las organizaciones benéficas que está ofreciendo patrocinadores es Welcome.us ofrece esa ayuda. Los interesados deben acceder a la plataforma Welcome Connect desde sus respectivos países o un tercer país, pero no desde Estados Unidos. Solo los patrocinadores pueden inscribirse desde territorio estadounidense. Welcome Connect es facilitado por la organización Welcome.US, que busca fomentar entre los estadounidenses la intención de patrocinar a migrantes aunque no les conozcan personalmente.

