EL DIARIO EN 90 SEGUNDOS Primer debate republicano sin Trump y Suárez no califica

Entrevista a Trump vista por millones de personas en internet

Cinco minutos antes del debate presidencial republicano inició la transmisión de la entrevista realizada por el periodista Tucker Carlson al expresidente Donald Trump, millones de personas reventaron el internet para ver la entrevista del candidato presidencial republicano.

La entrevista fue vista por más de 100 millones de estadounidenses y se convirtió en la entrevista más vista en la historia de Estados Unidos.

Trump, quien encabeza con una amplísima ventaja los sondeos para la nominación presidencial del Partido Republicano, se ausentó del primer debate entre precandidatos el miércoles por la noche en Milwaukee, y en su lugar ofreció una entrevista a Tucker Carlson, el antiguo presentador estrella de Fox News, que se publicó a través de la red social X (antes Twitter).

El exmandatario habló de varios temas durante su entrevista, a pocos minutos de comenzar, las mediciones tenían 74 millones de personas conectadas viendo el diálogo entre Carlson y Trump en internet.

Finalmente, la cifra ha ascendido a más de 100 millones y sigue en ascenso. En el encuentro con Carlson, Trump calificó a Biden como "el peor presidente de la historia".

El exinquilino de la Casa Blanca explicó los motivos de por qué no participó en el debate del Partido Republicano: "Estoy ganando por 50, 60 puntos (...) ¿Me siento allí durante una hora o dos horas, lo que sea, y me acosan personas que ni siquiera deberían postularse para ser Presidente?", preguntó Trump durante su entrevista de 46 minutos de duración. “¿Debería hacer eso en una cadena que no es necesariamente amistosa conmigo?”, cuestionó.

Edición anterior de El Diario en 90 segundos