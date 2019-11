Pruebas contra Trump en juicio político no admiten dudas, según análisis de AP. Primera lista de funcionarios venezolanos sancionados por el TIAR será aprobada en diciembre. Advierten que la vida del opositor cubano José Daniel Ferrer corre "altísimo riesgo”. Quiroga emplaza a López Obrador a no apoyar el fraude y el narcotráfico. Autoridad escolar de Miami-Dade podría establecer horario de buses a partir de 8 am.