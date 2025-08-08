viernes 8  de  agosto 2025
El Diario, Edición Semanal: La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia. Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad. La periodista y exdirectora de la revista Semana habla sobre la condena dictada contra el exmandatario, la politización de la justicia, el narcotráfico y la "tragedia" que vive el país. Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación. Elizabeth Gutiérrez conversa sobre su regreso a la televisión

¿Por qué es relevante el acuerdo comercial entre EEUU y la UE?
SUCESOS

Sudán destruye avión emiratí con "mercenarios" colombianos
Florida prepara segundo 'Alligator Alcatraz' para detener más inmigrantes

Ola de calor extremo pone en alerta a Miami, sensación térmica ronda los 110°F

La marca colombiana TNS presenta al mundo una colección veraniega que incluye el denim y otros estilos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro

Nicolás Maduro en toma de posesión. 
VENEZUELA

$50 millones: EEUU duplica recompensa por captura de Nicolás Maduro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. 
COLOMBIA

Alcalde de Medellín arremete contra Petro y defiende alianza con Estados Unidos

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
CONTROVERSIA

Aseguran que Jennifer López no tuvo acceso a tienda Chanel en Estambul

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
TESTIMONIO

Médico cubano que estuvo de misión en Bolivia revela casos de corrupción

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Joe Martìnez espera la sentencia. 
MÁS ESPERA

Juez pospone sentencia de Joe Martínez por corrupción en Miami-Dade

La directoraTamara Moodie recibe una copia de la nueva ley de Florida. 
LEGISLATURA

Florida: "Nueva ley Alerta Autista, salvará vidas"