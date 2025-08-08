El Diario, Edición Semanal: La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

Embed

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia. Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad. La periodista y exdirectora de la revista Semana habla sobre la condena dictada contra el exmandatario, la politización de la justicia, el narcotráfico y la "tragedia" que vive el país. Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación. Elizabeth Gutiérrez conversa sobre su regreso a la televisión