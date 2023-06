El Dr. Manuel García Garza ha cambiado la vida de miles de pacientes

“Como un doctor con ética y profesional en ciertos casos no puedo mencionar los nombres en específico de a quienes he operado por respeto a la privacidad de los pacientes, pero lo que sí puedo comentar que dentro de la política han sido gobernadores, diputados locales, federales, magistrados, alcaldes, senadores, los cuales nos van recomendando por el éxito con sus procedimientos, me siento orgulloso de que valoren nuestro trabajo”, reveló el galeno.