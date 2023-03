El formador de emprendedores Gustavo Salinas: "Las oportunidades no esperan"

En su natal Ecuador realizó estudios de Ingeniería Comercial (administración de empresas). Como explicó, “siempre quise una carrera que me enseñara cómo crear empresas, hacer negocios y crear dinero”. No obstante, opinó que, como ocurre con otros emprendedores, “nos vamos dando cuenta que la mejor escuela es la práctica en sí, los conceptos sirvieron pero la práctica fue lo que realmente se convirtió en la mejor maestra”.

¿Cuáles son sus bases? Según confesó, “en el desarrollo de mi carrera como emprendedor he tenido algunos modelos influyentes empezando, desde muy joven, por mi padre, quien es profesional de la salud pero creo su patrimonio siempre teniendo un negocio además de su trabajo como médico en el hospital. Lo vi tener local de renta de videos (en la época de los VHS), y la compra y venta de terrenos y propiedades fue lo que le dio el despunte financiero (tal vez por ahí mi afición a los bienes raíces)”.

Después de su padre, Gustavo Salinas mencionó otras notables figuras que han tenido influencia en su carrera, como Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Tony Robbins (en una maestría en negocios), John C. Maxwell, T Harv Eker, Jordan Belfort, entre otros.

Asimismo, resaltó que dentro de la industria del network marketing ha podido entrenarse y trabajar directamente con expertos de todo el mundo, desde Latinoamérica, pasando por los Estados Unidos e incluso Asia. De ahí que afirme, con razón, que “soy el resultado de tener grandes entrenadores y ser un buen alumno de ellos”.

Aunque muchos podrían pensar que el mundo de la empresa es estricto y apunta a lo material, algo que Salinas destaca en su dinámica de trabajo es la espiritualidad, a la que califica como “la magia la magia que separa el resultado ordinario del extraordinario”.

Como agregó, “es estar conectado con tu creador, vivir en paz, en agradecimiento, armonía, felicidad. Todo lo que yo tengo se lo debo 100%. Después de conocer varias religiones, creencias, doctrinas, me he dado cuenta de que todas se resumen en dos cosas: sé una buena persona, y ama y haz el bien para todos. Eso es lo que trato de hacer todos los días”.

Si bien existen empresarios que alcanzan éxitos en sus carreras, no todos tienen el don de la palabra y la oratoria, pues pararse frente a un auditorio de rostros expectantes es todo un reto. Para Salinas se trata de un desafío que disfruta, y que le permite transmitir su experiencia y ayudar a otros en su camino.

Un dato curioso es que no suele preparar sus capacitaciones: “Yo no hablo desde la teoría, hablo desde la práctica. Lo que comparto en un escenario es lo que he vivido, lo que me ha servido para crecer mi negocio, lo que me ha ayudado, los errores cometidos para evitar que otros los cometan, así que hablo lo que siento que a la gente le va servir”.

Y la reacción del público ha sido un regalo. Aún se alegra de que en las seis ciudades de Colombia donde impartió sus conferencias se agotaron todas las entradas. Algo similar ocurrió en sus presentaciones en Chile, Panamá y Argentina, con personas fuera de las salas a desbordar. En Barcelona y Madrid también, así como en Denver, Colorado, y hasta en Bangkok. En su tierra natal dio charlas por 10 ciudades seguidas con salones llenos de espectadores.

“Creo que es la gracia de Dios y un trabajo bien profesional. Intento que la gente no sólo reciba información, sino que viva una experiencia”, constató. “La música, el baile, las dinámicas, todo está pensado para que aprendas, pero también pases el momento más divertido de tu semana en ese salón, que aprendas cómo crecer como persona y cómo ganar más dinero”, sumó.

Sin embargo, el camino no ha sido color de rosa. Entre los retos que ha enfrentado se encuentran las críticas, el rechazo, incluso el hecho de que algunas personas se alejaran de él en su camino. Gustavo Salinas lo define como solo puede hacerlo quien ha vivido en carne propia la soledad del éxito: “Si quieres dejar el alcohol debes alejarte de los que beben alcohol; si quieres salir de la deuda debes alejarte de los que están endeudados, y pues muchas veces esas decisiones son difíciles. Pero si el éxito fuera fácil, todos lo lograrían y dejaría de llamarse éxito”.

Merecidas recompensas en su carrera incluyen la oportunidad de viajar por el mundo y conocer distintas culturas, además de forjar amistades en diversos países, hecho que amplía el horizonte creativo y analítico del emprendedor. Pero, como aseguró, “la principal satisfacción para mí es cuando veo gente que con la información recibida empieza a mejorar su vida, sus negocios, sus finanzas, esa sensación es inexplicable”.

En su tiempo libre Gustavo Salinas no deja de entrenar sus habilidades creativas, elemento crucial para la exitosa administración de una empresa. Mientras no está trabajando, se dedica a pensar en esos objetivos que desea conseguir. “Me encanta estar pensando qué más viene, qué podemos hacer en todos mis negocios, proyectos, en mi vida, qué casa vamos a construir, qué proyecto de donación vamos a hacer, qué marketing vamos a crear. Esto me llena de energía, me hace soñar, me mantiene vivo”, aseveró.

También practica deportes y va al gimnasio regularmente, disfruta de buenas películas, sobre todo aquellas que le hacen reír y desconectar de los problemas cotidianos, pero sobre todo guarda un lugar especial de su agenda para compartir en familia, a quienes suele involucrar en casi todas sus actividades, pues, como dijo, “crear proyectos con ellos me hace feliz”.

¿Qué sigue para Gustavo Salinas? Este joven es imparable y siempre busca cómo seguir ampliando sus capacidades.

"Hay muchas cosas más por lograr, pero las más inmediatas que quiero lograr es ayudar a 10 emprendedores a ganar más de 1 millón de dólares en utilidad anual", confesó.

Y añadió: “el año anterior logramos ayudar a dos; este, quiero completar los 10. El año anterior alimentamos a 150 familias emprendedoras de la calle de escasos recursos por mes, como donación. Este año queremos expandirnos a más dialectos, que nos escuchen en italiano, árabe, francés, mandarín, japonés, tenemos proyectos inmobiliarios en Ecuador, Punta Cana, Dubai. En resumen, aún hay muchas cosas por hacer, apenas estamos empezando”.

Por estas fechas trabaja en la promoción de dos proyectos. “Uno de e-commerce híbrido que trae productos de educación, un club de viajes, y bienestar y salud”. Sobre este detalló que “es un cambio de juego, un mix agresivo en el mercado. Sumado con liderazgo, crecimiento y estrategias de marketing nuestros clientes pueden potenciar sus negocios con trabajo y dedicación de una manera considerable”.

El otro es “una constructora que está iniciando con proyectos enfocados en la clase media, pero con viviendas que te hagan sentir una experiencia de lujo”.

Aunque maneja un negocio de unos 10 años, con más de 20 millones de dólares en ventas anuales, Gustavo Salinas va a por más. Sueña con expandirse a nivel mundial y realizar colaboraciones con Tony Robbins en “Unleash the Power within” o “Un Business Mastery”; y con Grant Cardone en un “10X”.

Recomendó a quienes desean seguir un camino similar que es determinante saber que “no existe éxito microondas, y quien quiere el premio debe pagar el precio. Todo el mundo quiere la gloria pero pocos conocen la historia. Las redes sociales muestran el resultado final, pero el trabajo que hay detrás de eso, los aviones, las giras, las noches sin dormir son realmente los que importan para lograr ese resultado”.

Su consejo para quienes buscan un modo de salir de sus deudas y asegurar un futuro más estable es “abrir la mente hacia lo nuevo, lo moderno, lo digital, saber que no importa dónde hayas nacido ni de dónde vengas, sino hacia dónde vas, cuál es tu visión y tu hambre de éxito. El Progreso es posible para todos”.

Puede seguirlo en su cuenta de Instagram: gustavosalinasofficial

