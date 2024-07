El reconocido artista Christian Meier regresa a la música con "Deja Vu", junto a Mikel Erentxun

“Deja Vu” forma parte de He vuelto a casa, el más reciente álbum de Christian Meier con el que vuelve a los escenarios luego de 20 años de dedicarse casi de manera exclusiva a la actuación. Para Meier, este álbum significa volver a su motivación principal y a su raíces, ya que a los 17 años inició su carrera artística como músico, primero en una banda de rock y años más tarde como solista.

Con el objetivo de poder financiar su carrera musical, encontró una oferta laboral para el rol protagónico de una novela a través de una noticia en un diario local, sin pensar que esta oportunidad lo llevaría a alcanzar tal éxito en su carrera actoral. Tras varios años de llevar ambas carreras en paralelo y haber lanzado tres álbumes como solista, Meier dejó repentinamente la música en el año 2003 por un evento personal.

No fue hasta el año 2020, como consecuencia del aislamiento de la pandemia, que Meier sintió la necesidad de reencontrarse consigo mismo, con su esencia y con su verdadera pasión: la música.

"He vuelto a casa además resume el momento en el que me encuentro tanto en lo personal como profesionalmente. Finalmente estoy en el lugar que siempre quise estar. Pienso que es un álbum honesto y que encaja perfectamente en mi discografía y confirma cuáles son los terrenos donde más cómodo me siento a la hora de hacer música", señala Christian.

Al igual que en sus cuatro primeros discos, Christian Meier fue el compositor y letrista de cada una de las 9 canciones que conforman el álbum He vuelto a casa, incluida “Deja Vu”.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by Christian Meier (@oliverdog)

Este fue producido en la ciudad de Los Ángeles y cuenta con la participación de destacados músicos de la industria, quienes han trabajado junto a grandes artistas como Madonna, Ringo Starr, Elton John, entre otros.

Según Meier, la canción “Deja Vu” trata acerca de regresar a lo que nos hace sentir bien, a eso con lo que no podemos dejar de vivir. Sin embargo, explica que el significado de la canción es libre para que cada persona la interprete según su propia perspectiva, pudiendo tratarse de una persona, una experiencia, una pasión, o en su caso, la misma música que volvió a él después de tanto tiempo.

El éxito inicial de “Deja Vu” lo inspiró a buscar una colaboración que añadiera una nueva dimensión a la canción.

“El mismo concepto de 'Deja Vu' fue el que me hizo pensar en Mikel. Nosotros ya habíamos trabajado antes en 'Novia de Nadie' (2002). Grabamos esa canción juntos hace 22 años y volver a reunirnos en el estudio sería vivir literalmente la experiencia 'Deja Vu'". “El mismo concepto de 'Deja Vu' fue el que me hizo pensar en Mikel. Nosotros ya habíamos trabajado antes en 'Novia de Nadie' (2002). Grabamos esa canción juntos hace 22 años y volver a reunirnos en el estudio sería vivir literalmente la experiencia 'Deja Vu'".

La grabación de esta colaboración se realizó en España, el país natal de Mikel Erentxun.

El lanzamiento cuenta con un videoclip en formato documental, donde Meier y Erentxun muestran la experiencia del viaje a España y su reencuentro en los estudios de grabación. Meier describe dicha experiencia como mágica y natural, destacando la gran amistad y el respeto mutuo que ha crecido entre ellos a lo largo de los años. El video oficial de “Deja Vu” de Christian Meier y Mikel Erentxun está disponible en YouTube.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by Christian Meier (@oliverdog)

Más sobre Christian Meier

Christian Meier es un reconocido músico y actor peruano. Comenzó su carrera musical en 1988 con Arena Hash, una banda peruana de rock en español, con quienes alcanzó el éxito a nivel nacional en los años 90. En 1994 inició su proyecto como solista y en paralelo, se inició en la actuación.

En 1996 lanzó su primer disco como solista, logrando ubicarse en el ranking #1 a nivel nacional.

En el año 2000 alcanzó gran reconocimiento por sus roles actorales protagónicos en novelas como "La Tormenta", "El Zorro: la Espada y la Rosa", "Doña Bárbara", entre otras.

Luego de 20 años dedicado casi de manera exclusiva al mundo de la actuación, Christian Meier vuelve a la música, retomando su proyecto como solista con su quinto álbum He vuelto a casa y un EP (Extended Play) con versiones en vivo de sus mejores éxitos, titulado “Sesiones en vivo”.

Entre los premios que ha recibido se encuentran: Mejor Actor Protagónico Int. en los Premios Mara de Oro 2005, Mejor Actor Extranjero en los Premios Caracol 2006, Mejor Actor Protagónico en los Premios Fama USA 2008, Rostro Masculino del Año en los Premios ACE 2008, Cosmo Hombre 2011 en la Revista Cosmopolitan, Actor del Año (Perú) en la Revista GQ 2011, y Embajador Marca Perú en 2011.

Puede conocer más sobre Christian Meier en su perfil de Instagram.