El rol del respeto en las relaciones: Lo que Jeimy Núñez "La Madrasa" quiere hacer entender

En un mundo donde las dinámicas de pareja han cambiado y donde se habla constantemente de independencia, empoderamiento y roles de género, Jeimy insiste en que la clave de cualquier relación saludable sigue siendo el respeto. No importa cuánto haya evolucionado la sociedad, si una pareja no se trata con consideración y reconocimiento, es difícil que las cosas funcionen.

Su mensaje ha generado apoyo y críticas. Mientras muchos seguidores le agradecen por hablar sobre temas que consideran olvidados, otros cuestionan su postura por reforzar ciertos valores tradicionales. A pesar de esto, su audiencia sigue creciendo y el debate que ha generado es prueba de que el tema sigue siendo relevante.

Las relaciones de pareja han cambiado con el tiempo. Muchas personas valoran más su independencia, la convivencia ya no sigue los mismos modelos de antes y las responsabilidades en el hogar han tomado nuevas formas. Sin embargo, según Jeimy, hay algo que no debe cambiar: el respeto mutuo.

A través de sus intervenciones en medios como Esto No Es Radio, Fogarate, El Mañanero y Faia Media, ha hablado sobre cómo muchas relaciones se deterioran cuando las parejas dejan de reconocerse y valorarse. “El respeto es básico. No puedes pretender que una relación funcione si no aprecias el esfuerzo del otro”, ha dicho en más de una ocasión.

Para ella, los problemas comienzan cuando la convivencia se vuelve una competencia en lugar de un esfuerzo en equipo.

"Cuando en una relación nadie quiere ceder, nadie quiere admirar al otro y nadie se siente valorado, lo único que queda es resentimiento", ha expresado en varias entrevistas.

Jeimy ha aprovechado las redes sociales para llevar esta conversación a un público más amplio. Sus videos en TikTok e Instagram generan cientos de comentarios, donde personas de distintas edades comparten sus experiencias y puntos de vista.

En muchas de sus publicaciones, habla sobre la importancia de reconocer a los hombres que cumplen con sus responsabilidades en el hogar. Para algunos, este mensaje es necesario en un tiempo donde la figura paterna ha perdido valor en muchas narrativas. Para otros, es una visión que no encaja con las ideas modernas de equidad en pareja.

Independientemente de la postura de cada persona, lo cierto es que su contenido no pasa desapercibido. Muchos seguidores le escriben para agradecerle por darles otra perspectiva sobre sus relaciones y ayudarles a reflexionar sobre lo que realmente importa en la convivencia.

Hablar de relaciones y roles de pareja es tocar un tema delicado. Cada persona tiene su propia experiencia y, en muchos casos, ideas firmes sobre cómo deberían ser las dinámicas en el hogar.

El mensaje de Jeimy pone el foco en algo que, según ella, se ha ido perdiendo: la capacidad de valorar y admirar a la pareja. Insiste en que tanto hombres como mujeres necesitan sentirse apreciados en una relación para que funcione a largo plazo.

“Si solo buscas lo que el otro tiene que darte sin pensar en lo que tú aportas, la relación no tiene sentido”, ha dicho en varias ocasiones.

Algunas personas han criticado su enfoque, argumentando que hay factores más importantes que la admiración dentro de una relación. Sin embargo, Jeimy sigue firme en su postura y cree que es un tema que vale la pena discutir.

Aunque gran parte de su impacto ha sido en redes sociales y programas de comunicación, Jeimy también ha llevado su mensaje a otros espacios. Ha sido invitada a eventos internacionales como la toma de posesión de la Gobernadora de Puerto Rico y ha asistido a celebraciones y premiaciones en México y República Dominicana.

Estos eventos le han permitido expandir su mensaje a nuevas audiencias y conectar con personas fuera del ámbito digital. “Todo esto me ha demostrado que el tema importa, que la gente quiere hablar sobre relaciones y que hay muchas preguntas sin responder”, ha dicho sobre su crecimiento en los últimos años.

Mientras las relaciones de pareja siguen evolucionando, la conversación sobre respeto y convivencia no se detiene. Jeimy Núñez ha logrado posicionarse como una de las voces que impulsa este debate, y aunque su mensaje no es aceptado por todos, ha logrado que más personas reflexionen sobre el tema.

En los próximos meses, planea seguir desarrollando contenido en redes, ampliar su participación en eventos y fortalecer la interacción con su comunidad digital. Para ella, lo más importante es seguir abriendo espacios de conversación y ayudar a quienes buscan mejorar sus relaciones.

“No se trata de decirle a la gente cómo vivir su vida, sino de darles herramientas para que tomen mejores decisiones en sus relaciones”, ha comentado.

Mientras siga habiendo dudas sobre cómo lograr relaciones equilibradas, su mensaje seguirá encontrando eco en muchas personas que buscan respuestas.

Puede seguirla en Instagram.