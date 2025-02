La psicóloga Jennifer Flórez insta al amor propio en las relaciones de pareja

MIAMI.- Cada 14 de febrero, el mundo se divide en dos bandos: los que flotan en una nube de corazones y los que esquivan flechas de Cupido con una mirada de “esto no es para mí”. Para algunos, es el día perfecto para derrochar abrazos, suspiros y declaraciones de amor , mientras que, para otros, es un recordatorio de lo que falta, de lo que ya no está o de lo que nunca llegó.

“Hay muchas personas faltas de sí mismas que, al no tener pareja, se condenan a vivir esta fecha desde el vacío, la soledad o la desesperación de encontrar al amor de su vida”, explica Flórez, quien, además de ser una reconocida psicoterapeuta, es la voz detrás del exitoso podcast El Consultorio de Flórez, donde proclama con firmeza: "El amor propio es mi revolución".

Y es que, según Flórez, el 14 de febrero no debería depender de una cena romántica o un ramo de flores, sino de un acto de amor inquebrantable hacia uno mismo. Porque, al final del día, la historia de amor más importante y duradera es la que construyes contigo.

La importancia del amor propio

Dicen que el amor propio es la clave de cualquier relación sana, y si alguien sabe de esto es Jennifer Flórez. Con una trayectoria impecable como psicóloga clínica, académica y conferencista, ha presentado sus investigaciones en Estados Unidos, Tailandia, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, México, y se ha convertido en una voz imprescindible en los programas diarios de Telemundo. Allí, entre luces de estudio y cámaras en vivo, inspira al público hispano a entender que el amor más importante comienza en el espejo.

“El amor propio es la base de cualquier relación sana. ¿Cómo celebrar el Día del Amor y la Amistad con otros sin incluir la relación más importante: la que tengo conmigo misma?”, plantea, y con la pasión que la caracteriza, añade: “Si no sabes lo que buscas, lo más probable es que nunca lo encuentres. Para saber qué te gusta, primero tienes que conocerte, y eso se traduce en amor propio. No hay pareja sana sin amor propio”.

Así, con palabras directas y una energía contagiosa, Flórez nos recuerda que “antes de buscar el amor afuera, hay que cultivarlo dentro”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Jennifer Florez (@doctoraflorez)

Amor versus dependencia

Cuando Jennifer Flórez habla su mensaje no solo resuena, sino que deja huella. Reconocida a nivel nacional por su trabajo sobre la población LGBT en el Instituto Williams de UCLA, esta psicóloga apasionada ha logrado algo extraordinario: inspirar a la comunidad hispana a creer en el poder transformador de la psicoterapia. Su voz se ha convertido en un faro de guía, y su mensaje es más necesario que nunca en un mundo donde las relaciones pueden ser tanto un refugio como un laberinto emocional.

“Una relación basada en la dependencia emocional es como caminar sobre una cuerda floja: está llena de ansiedad, miedo al abandono, inseguridad y celos. En ese estado, la soledad se convierte en un enemigo aterrador, y poco a poco, la identidad se diluye hasta quedar irreconocible”, explica Flórez, con la claridad que la ha llevado a recibir un Doctorado Honoris Causa del Claustro Iberoamericano de México.

Pero no todo es un callejón sin salida. Flórez también nos recuerda que las relaciones sanas existen y se construyen desde la libertad y la responsabilidad afectiva. “En un vínculo sano, no hay necesidad de máscaras. Puedes ser tú mismo sin miedo al juicio o al rechazo, porque el amor, cuando es auténtico, no exige que te ocultes, sino que te reveles”, afirma con convicción.

Así, con su experiencia y carisma, Jennifer Flórez no solo nos invita a reflexionar, sino a transformar la manera en que vivimos el amor. Porque el amor propio y la autenticidad no son opcionales, sino los cimientos de cualquier relación que realmente valga la pena.

Consejos prácticos

Según Flórez, si de celebrar el amor se trata, la clave no está solo en lo que das, sino en lo que comunicas. Por lo que siempre recomienda una mezcla irresistible: un detalle material con una dosis de significado. “Un regalo bonito es un buen inicio, pero si lo acompañas con un mensaje que haga latir fuerte el corazón porque no se trata de lujo, sino de emoción”.

Pero más allá de lo que das a otros, hay un regalo que nunca debes olvidar: el que te das a ti mismo. Escucha cómo te hablas, porque ese diálogo interno es el reflejo de cuánto te amas. ¿Eres tu propio aliado o tu peor crítico? Obsérvate, sin juicios, y cuando notes que te hablas con dureza, detente. Cámbialo. Regálate palabras de poder, frases que se conviertan en mantras de amor propio:

Soy suficiente tal y como soy.

Merezco amor, respeto y felicidad.

Poner límites está bien, es un acto de amor.

Mis errores no me definen, me ayudan a crecer.

El amor más importante de mi vida es el que me doy a mí mismo.

Repite estas afirmaciones cada vez que lo necesites.

Para saber más de Jennifer Flórez, visite su perfil en Instagram @doctoraflorez, su podcast en YouTube: El Consultorio del Flórez o escriba a [email protected] para una cita con ella.