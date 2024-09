Explorando nuevas fronteras: Sabrina Veris y su incursión en el mundo del podcasting

Sabrina, conocida por su trabajo como presentadora de televisión y su incursión en el mundo fitness, ha encontrado un nuevo desafío en la creación de contenido infantil. “Hola Alfa” no es solo un proyecto más en su carrera; es una pasión nacida del amor por la infancia y la educación. Con cada episodio, Sabrina se sumerge en el universo de los niños, donde las preguntas más simples pueden tener las respuestas más complejas y profundas.

"Escuchar es aprender", dice Sabrina con una sonrisa cálida. “Los niños tienen una forma única de ver el mundo. Son curiosos, valientes, y tienen un instinto innato para el aprendizaje. Con ‘Hola Alfa’, quiero crear un espacio donde ellos sientan que sus voces son importantes y donde puedan encontrar respuestas a sus preguntas de una manera divertida y educativa”.

El podcast, lanzado en YouTube, es un espacio donde los niños pueden aprender sobre valores, ciencias, cuentos y mucho más. Sabrina no se limita a presentar el contenido; ella lo vive con una autenticidad que se percibe a través de cada palabra, cada historia. En su voz, los niños encuentran no solo una narradora, sino una amiga que los comprende y que está dispuesta a viajar con ellos por los caminos de la imaginación y el conocimiento.

El proceso de creación de 'Hola Alfa' es un viaje personal tanto como profesional. Sabrina recuerda cómo su formación artística desde temprana edad en la academia de la reconocida bailarina Marjorie Flores la preparó para entender el valor de la disciplina, pero también de la espontaneidad y el juego.

Estas enseñanzas las aplica ahora en su podcast. Para ella, no se trata solo de hablar a los niños, sino de hablar con ellos. Cada episodio es cuidadosamente planeado, pero deja espacio para la improvisación y la sorpresa, esos elementos mágicos que hacen que los niños regresen una y otra vez.

“No es fácil hacer contenido para niños”, admite Sabrina. “Ellos son los críticos más sinceros. Si algo no les gusta, lo dicen sin filtros, y eso es lo que más me gusta de esta experiencia. Me reta a ser más creativa, a estar más conectada con mi propia esencia y a recordar cómo veía yo el mundo a su edad”.

Sabrina se enorgullece de lo que ha logrado con 'Hola Alfa', pero sus sueños para el proyecto no se detienen aquí. “Quiero llevar ‘Hola Alfa’ a la televisión”, dice con un brillo en los ojos. “Creo que hay una falta de contenido realmente nutritivo para los niños en los medios tradicionales. Sueño con un programa que combine el poder de la educación con el entretenimiento, que sea accesible para todos los niños de Latinoamérica”.

Este sueño de expansión no es una ambición vacía, sino un reflejo de su deseo de impactar positivamente a las nuevas generaciones. Sabrina no está sola en esta travesía; su audiencia crece con cada episodio, con cada niño que se ríe, aprende y se inspira a través de 'Hola Alfa'. Para ella, no hay mayor recompensa que los mensajes de los padres que le cuentan cómo sus hijos esperan cada nuevo episodio con emoción o cómo han comenzado a hacer preguntas más profundas sobre el mundo que los rodea.

“Es en esos momentos cuando siento que estoy haciendo lo correcto”, comenta Sabrina, emocionada. “No hay mejor sensación que saber que estás ayudando a formar a la próxima generación, a niños que serán más curiosos, más empáticos y, sobre todo, más felices”.

A través de 'Hola Alfa', Sabrina Veris ha encontrado una manera de reconectar con su propósito más íntimo: educar y entretener.

Mientras sigue explorando nuevas fronteras en el podcasting, ella sabe que el viaje apenas comienza. Y, como siempre, lo hace con la misma autenticidad, amor y pasión que la han guiado desde el comienzo de su carrera.

En un mundo lleno de ruido y distracciones, Sabrina Veris está encontrando la manera de hacer que las voces más importantes—las de los niños—sean escuchadas. Y esa, en sí misma, es una verdadera aventura.

Puede conocer más sobre Sabrina Veris en su perfil de Instagram.