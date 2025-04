Gerina arrasa con "Arrepentido", un canto al valor de la mujer

Con un rotundo “¡Olé!” al comienzo, esta poderosa fusión de flamenco y pop invita a bailar, pero también a reflexionar sobre esos amores tóxicos a los que nunca debemos regresar.

La canción nació en colaboración con Tim Mitchell, reconocido guitarrista y productor de Shakira, y cuenta con un videoclip dirigido por Henry Lipatov, quien ha trabajado con figuras como Chris Brown y Jennifer Lopez.

Gerina Di Marco, conocida artísticamente como Gerina, tiene una sólida carrera como compositora, que incluye colaboraciones con artistas como Thalía, Pitbull, Jon Secada, y Salvador Santana.

Nacida para brillar

“Desde chiquitica estaba cantando”, reveló Gerina, nacida en Venezuela, hija de padre italiano y madre venezolana, y que gracias a su entorno multicultural ha plasmado su diversidad en cada uno de sus proyectos, sea cantando en inglés, español o italiano.

“Mi mamá me llevaba a audiciones en ‘Se busca una estrella infantil’, y con 10 años canté en un evento de Miss Venezuela”, contó Gerina sobre sus inicios.

Pero fue a su llegada a Estados Unidos cuando ese talento se volcó en rotundos resultados. Graduada de Music Business en Miami Dade Community College, Gerina aprendió los entresijos de la industria, los temas de regalías, manejo de artistas, grabación e ingeniería: “Me gusta tener control de mi sonido, saber cuándo falta el ecualizador, o si la compresión está muy alta. Eso es vital, porque muchas veces los artistas no saben cómo expresar lo que les falta en los audífonos”.

Luego, fue la voz principal de la banda “Paragon” durante tres años en el hotel Bellagio de Las Vegas, y actuó en escenarios como The House of Blues y el Disney Concert Hall en Los Ángeles.

En 2002 coescribió junto a Thalía el éxito “Closer to You”, que alcanzó el número uno en las listas de Billboard y le valió a Gerina un prestigioso premio de Broadcast Music, Inc. (BMI) en 2005. “Esa canción me abrió muchas puertas para seguir en ese mundo de escritora y así fue como llegué a trabajar con otros artistas increíbles”, indicó.

También escribió junto al popular artista Dan Balan el tema “Lendo Calendo”, que asciende a 68 millones de vistas en YouTube. Y en 2006 lanzó su primer álbum, que lleva su nombre, como una declaración artística que marcó el comienzo de una nueva etapa.

Más que una artista: una narradora

Gerina no cree en las etiquetas musicales. Se mueve con naturalidad entre el pop, el rock, el country, el dance y los sonidos latinos. “Me encanta el storytelling del country, la energía del dance, el fuego del flamenco”, afirmó. De hecho, dentro del dance, su canción en inglés “Remedy” alcanzó el puesto 11 en las listas de Billboard.

Esa apertura musical le ha dado una libertad creativa invaluable y la posibilidad de crear para distintos tipos de artistas. Al respecto, detalló que cuando compone para otro músico, “siempre me pongo en su lugar, estoy pensando para ellos y es una historia que se tiene que identificar con ellos”.

Gerina estrenó el año pasado los temas “Tangerine Skies”, “Running With a Broken Heart”, y “Laughing at the World”. Otra conmovedora canción, dedicada a su hermano, se titula “Little Darling”. Como explicó, “son canciones que van un poco más hacia el storytelling, contando historias con la guitarra. Me encanta escribir así porque es bien íntimo, personal, es una Gerina más vulnerable”. No obstante, cuando canta en la lengua de Cervantes, todo cambia. “Gerina en español es: no me llamaste, piérdete”.

¿Qué inspira a la cantautora para crear esos hits que hacen bailar e identificarse con sus historias? Gerina no tiene una fórmula fija:

“A veces agarro la guitarra y todo nace solo. Otras veces, si estoy en un estudio, la música ya está hecha y tengo que descubrir qué quiere decir ese track. Es como interpretar una energía”. “A veces agarro la guitarra y todo nace solo. Otras veces, si estoy en un estudio, la música ya está hecha y tengo que descubrir qué quiere decir ese track. Es como interpretar una energía”.

Sus fuentes creativas son diversas: películas, conversaciones, frases sueltas, una emoción repentina en medio de la noche: “A veces me quedo escribiendo una canción a las 12 de la noche. Cuando viene la inspiración, hay que escuchar”.

En torno al tema que predomina en su portafolio musical, el amor, declaró que “las canciones que se relacionan más con la mayoría de las personas son canciones de relaciones personales, de amor, desamor, todo lo que tiene que ver con una relación de pareja. Cuando hay un desamor, me salen más canciones. La herida es muy creativa”.

A fin de cuentas, qué es la música sino el amor buscando palabras, como dijera el escritor británico Lawrence Durrell.

Un canto a la mujer empoderada

Después de un tiempo centrada en la composición para otros artistas, Gerina decidió volver a grabar y lanzar su propia música: “Este año quise compartir mi música, sin mucha presión y mucha expectativa, solamente esperando a que sea lo que Dios quiera”.

Sobre la colaboración con Tim Mitchell, confesó que se dio la oportunidad de escribir cuando se conocieron en un evento de escritores. “Fui al estudio y después de una hora y media encontramos la progresión de los acordes. Ahí salió rapidísimo toda la canción ‘Arrepentido’, una cosa detrás de la otra. Había buena energía, y Tim fue súper buena onda aportando ideas”.

La propuesta estética del videoclip, con coreografía y vestuario de la propia Gerina, nos habla de fortaleza: colores intensos, una danza que mezcla artes marciales con flamenco y una dirección de arte que refuerza el mensaje de sensualidad y seguridad.

“Tenía una visión clara: quería algo como ninjas y geishas flamencas. Porque el flamenco tiene esa pasión, esa fuerza contenida”, relató. Como acotó, “siempre me gustó el flamenco, mi abuelo es de España y yo bailaba flamenco de chiquita”.

Para todas esas mujeres que se puedan identificar con “Arrepentido”, Gerina les envió un emotivo mensaje: “Sigan adelante, sean fuertes. Cuando algo no sirve, hay que dejarlo ir. Los errores, a veces dependiendo de qué tan graves, qué tan serios, no se perdonan. Y esos que vienen arrepentidos, no, mi amor, hasta ahí, chau, que te vaya bien. Esa fuerza y esa confianza propia es lo que quiero transmitir, que las mujeres sientan que ellas son las princesas, las que valen, que se pongan de primero y que sigan adelante”.

Lo que viene

Mientras su sencillo sigue sumando visualizaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina, Gerina trabaja en nuevos temas que formarán parte de su próximo proyecto discográfico. De hecho, el sencillo “Fantasma”, que lanzó después de “Arrepentido”, ya alcanza 1.8 millones de visualizaciones.

“Voy a lanzar una nueva canción dentro de unas semanas que creo que le va a encantar a todo el que le gustó ‘Arrepentido’. La idea es tener un catálogo para poder hacer shows en vivo en el verano y que la pasemos bien cantando”, adelantó.

Puede conocer más en @gerinamusic