Selena Gomez recibe premio Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música

"Gómez, una potencia mundial, ha tenido una fructífera carrera como actriz y cantante. En las listas Billboard, la artista de 32 años ha tenido presencia en varios géneros, con un total de 42 entradas en el Billboard Hot 100, incluyendo su primer éxito No. 1, Lose You To Love Me (2019). En Hot Latin Songs, Taki Taki de DJ Snake, en la que colaboró junto a Ozuna y Cardi B, debutó en el No. 1 en octubre de 2018, reinando durante 13 semanas. Desde entonces, ha colocado otros tres éxitos en el top 10 de la lista multimétrica, incluyendo Baila conmigo, su colaboración con Rauw Alejandro, que alcanzó el No. 4 en 2021 y lideró la lista Latin Airplay durante una semana", reseña la revista especializada en música.

Música y activismo

En 2017, Selena fue nombrada mujer del año en Billboard Women in Music.

Ahora, Billboard explica que Gómez amplió su alcance en la industria musical, posicionándose en la industria latina, con el EP Revelación, publicado en 2021 y con el que debutó en el No. 1 del chart Top Latin Albums. Este hecho la posicionó como el primer álbum de una artista femenina en lograrlo desde El Dorado de Shakira.

"También le valió una nominación al Grammy al mejor álbum pop latino. Recientemente, Gómez entró en el top 5 de Hot Latin Songs gracias a Ojos tristes con Benny Blanco y The Marías. La canción, una reimaginación del clásico de los 80 El muchacho de los ojos tristes de Jeanette, forma parte del álbum colaborativo de Gomez y Blanco I Said I Love You First.

La exestrella Disney también ha cosechado una carrera exitosa fuera del ámbito musical.

Además de actriz es productora y con su empresa de maquillaje Rare Beauty, Selena ha alzado su voz a favor de la salud mental y temas vinculados a la justicia social.

Homenajeadas

Junto a Selena también serán homenajeadas Anitta, con el premio Vanguardista; Belinda, con el premio Evolución; Celia Cruz, con el Premio Leyenda; Chiquis, con el Premio Impacto; el dúo mexicano Ha*Ash, con el Premio Inquebrantable; Natti Natasha, con el Premio Artista Imparable; y Olga Tañón, con el Premio Trayectoria Musical.

Billboard Mujeres Latinas en la Música se a las 9:00 p.m. ET/8:00 p.m. por Telemundo, Universo, Peacock y la aplicación de Telemundo, y en América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional.