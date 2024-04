IMPETUS resuena en la multitud digital con innovación audiovisual

“Un lugar en donde se crean videos con efectos únicos que combaten la saturación de contenidos, permitiendo que las marcas se escuchen por encima del ruido generado por millones de publicaciones”.

Ante la pregunta sobre la tendencia de edición de videos uniforme en la industria, el equipo de IMPETUS señaló la importancia de ir más allá de las herramientas convencionales.

"La inteligencia artificial ha nivelado el campo de juego, entonces teníamos que innovar, comenzamos a observar el cine, donde los efectos especiales son cruciales para captar la atención, y hemos integrado este enfoque en nuestra estrategia CINEMA", señalaron. "La inteligencia artificial ha nivelado el campo de juego, entonces teníamos que innovar, comenzamos a observar el cine, donde los efectos especiales son cruciales para captar la atención, y hemos integrado este enfoque en nuestra estrategia CINEMA", señalaron.

Esta estrategia enfatiza que el impacto visual es esencial, no un lujo, para captar la atención en el saturado mundo digital y motivar a los espectadores a actuar.

Embed - IMPETUS 25 | Productora Audiovisual | Videos para Marcas on Instagram: "A muchos les preocupa que la IA reemplace a los humanos, mientras que para otros, la calidad del resultado es lo que realmente cuenta. Pero aquí está la verdadera realidad: lo diferente capta la atención. Incluso en un mundo dominado por la IA, la perfección es subjetiva y la autenticidad no se puede simular. Te invitamos a ser parte de esta revolución visual. Comenta “CINEMA” y permítenos ayudarte a multiplicar tus conversiones con videos que no pasan desapercibidos. #cinemabyimpetus #cinemavideos #videosparapublicidad"