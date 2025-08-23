Jenisbel Acevedo es nombrada co-presidenta de la Caminata St. Jude Walk Miami 2025

La filántropa, autora y presidenta de la Fundación Acevedo, Jenisbel Acevedo , ha sido nombrada co-presidenta de la caminata “St. Jude Walk” 2025 en Miami, un evento anual que recauda fondos vitales para apoyar la investigación y tratamiento del cáncer infantil a través de St. Jude Children's Research Hospital .

Reconocida por su incansable labor social, Jenisbel Acevedo compartirá este liderazgo junto a la presentadora de Univisión Pamela Silva, uniendo fuerzas para movilizar a la comunidad del sur de Florida por una noble causa que impacta vidas alrededor del mundo.

"Ser parte de este movimiento solidario representa una oportunidad para unir a nuestra comunidad en torno a una causa que salva vidas. Los niños de St. Jude merecen todo nuestro apoyo y esperanza", expresó Acevedo.

caminata "St. Jude Walk" 2025 en Miami Jenisbel Acevedo en un evento relacionado con la caminata “St. Jude Walk” 2025, en Miami. Cortesía/Prensa

El evento cuenta con el respaldo de La Colonia Medical Center, que se une como patrocinador principal (Presenting Sponsor). En un gesto de generosidad sin precedentes, la institución médica ha anunciado un patrocinio de $40.000, la formación de 24 equipos representando a cada una de sus sedes en el sur de Florida contando con un compromiso de más de $100.000 dólares y promoviendo así la participación de pacientes, empresarios y líderes comunitarios.

"En La Colonia Medical Center creemos firmemente en devolver a la comunidad. Nos sentimos honrados de apoyar a St. Jude y a la Fundación Acevedo en esta misión de amor, ciencia y solidaridad," afirmó Jorge Acevedo, fundador y presidente de La Colonia Medical Center.

El St. Jude Walk Miami 2025 se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre en Miami Dade County Fair & Expo Center, convocando a familias, empresas, y voluntarios a unirse por los niños de St. Jude. Gracias a estos esfuerzos, ninguna familia atendida por el hospital recibe una factura por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación.

Para unirse al equipo “Mis Vidas” de Jenisbel Acevedo o uno de los equipos de La Colonia Medical Center, inscríbase aquí.

Para conocer más sobre Jenisbel Acevedo y su labor filantrópica, síguela en redes sociales: @jenisbelacevedo @acevedofoundation @lacoloniamedicalcenter