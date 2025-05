Jorge del Villar Fausto: el instinto de construir, el valor de transformar

Durante sus años universitarios, Jorge empezó a construir sitios web para negocios locales. No lo hizo con fines ambiciosos, sino por observar de cerca que muchos pequeños empresarios no sabían cómo contarle al mundo lo que hacían. A través de ese contacto directo con las necesidades reales, entendió que el verdadero poder de la comunicación estaba en saber escuchar antes de hablar.

Pronto esos mismos clientes le plantearon una nueva necesidad: dar a conocer sus sitios y sus servicios a un público más amplio. Así fue como Jorge comenzó a vincularse con medios impresos, espacios en radio y portales digitales. En cada etapa, lejos de cerrarse a un solo canal, fue sumando posibilidades, cruzando formatos y diseñando estrategias integrales.

Ese camino evolutivo desembocó en la creación de Anunciart, una agencia enfocada en publicidad exterior que, con el tiempo, ha logrado operar en espectaculares, pantallas en plazas comerciales, restaurantes y otros espacios de alto impacto. Pero para Jorge, más allá del medio, lo importante siempre ha sido el mensaje. Anunciart no nació solo para vender espacios, sino para ayudar a las marcas a conectar con las personas desde una lógica creativa, cercana y estratégica.

Al mismo tiempo, su inquietud lo llevó a explorar nuevas formas de comunicación. Así surgieron otros proyectos, algunos exitosos y otros que no despegaron como se esperaba. Entre ellos se cuentan Gradua2, una revista digital pensada para el mercado de graduaciones; Consejero de la Construcción, dirigida a proveedores del sector; o Wixi Medios, una innovadora plataforma de compra de espacios publicitarios en línea. Aunque varios de estos esfuerzos no prosperaron, Jorge los recuerda con gratitud: “Cada intento me enseñó algo. A veces el aprendizaje está más en lo que no salió como planeaste que en lo que sí funcionó”.

Uno de los proyectos que ha permanecido en el tiempo es Revista City Life Querétaro, una publicación que ha sabido combinar temas de interés local con una narrativa urbana, moderna y accesible. Y junto a ello, Alternativo, un portal de noticias que ofrece información relevante con una mirada plural y ágil, y Wennect, una agencia especializada en relaciones públicas y producción audiovisual, desde videoclips hasta campañas institucionales.

Hoy, al frente de un grupo de empresas que han sabido integrarse sin perder su identidad, Jorge sigue apostando por lo mismo que lo motivó desde el principio: entender qué necesita el otro y cómo ayudarlo a comunicarlo de forma efectiva.

Pero si hay algo que distingue a Jorge del Villar Fausto, es su manera de mirar las relaciones humanas dentro del ecosistema empresarial. Para él, una venta que no se concreta puede ser igualmente valiosa si deja una buena impresión, si abre una puerta futura o si genera respeto mutuo. “Cada relación profesional es una inversión emocional, y nunca sabes cuándo volverás a encontrarte con esa persona en el camino”, afirma.

Cuando habla con jóvenes emprendedores, no ofrece fórmulas mágicas ni discursos de motivación vacíos. Habla de adaptación, de resiliencia, de tener claros los objetivos pero flexibilidad para cambiar el plan. “Los mayores aprendizajes llegan cuando algo no sale como esperabas”, dice con una sonrisa. “Ahí es donde realmente entiendes de qué estás hecho”.

En un mundo empresarial cada vez más acelerado y orientado a resultados inmediatos, Jorge representa una forma distinta de hacer empresa. Una que respeta los procesos, que valora las historias detrás de cada cliente y que entiende que comunicar es, ante todo, conectar.

Su visión sigue creciendo, no por querer abarcar más, sino por mejorar lo que ya ha construido. Hoy, sus empresas son también espacios de formación para nuevas generaciones de creativos, comunicadores y estrategas. Él lo resume de forma sencilla: “Lo importante no es ser el primero ni el más grande, sino ser alguien que deja huella”.

La de Jorge del Villar Fausto no es solo una historia empresarial. Es la historia de alguien que aprendió a mirar con calma, a actuar con inteligencia y a avanzar con propósito.