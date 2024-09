Juan Juan Al Medio: General Rigel defenestrado en nueva purga del MINFAR y Alejandro Gil le hizo sombra a Marrero

Embed

Los intentos por limpiar el mierdero en el MINFAR impactan las charreteras de uno de los generales que recién estrenaba su ingreso al Comité Central del PCC. Coño, ya le llaman Rigel el breve. Ni un año de ser nombrado y de repente ¡BUMMM!, explota. Sí, explota el general jefe del Ejército Central, Ricardo Rigel Tejeda. Y averiguando una cosa, llegamos a un centro penitenciario “high class" para dirigentes y oficiales de alto rango sancionados. Y allí nuestra fuente habló con el ex ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil. Y me contó esta fuente que, según el propio Alejandro Gil, su problema no fue precisamente por corrupción, sino por hacerle sombra a Manuel Marrero Cruz. En Juan Juan Al Medio.