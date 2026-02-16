lunes 16  de  febrero 2026
VENEZUELA

Orlando Viera-Blanco llama a la "redención política" tras la caída de Maduro

El exembajador denunció la existencia de una “campaña de desprestigio” contra María Corina Machado, quien se ha convertido en una figura central para el retorno de la democracia en el país

Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá.

Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá.

CORTESÍA / Orlando Viera Blanco
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.— El exembajador de Venezuela en Canadá y conductor del programa El Abogado del Diablo en EVTV Miami, Orlando Viera-Blanco, dedicó su editorial de esta semana a reflexionar sobre el momento político que atraviesa Venezuela y la necesidad de un proceso de “redención” que permita reconstruir el país tras casi tres décadas de autoritarismo, represión y fractura social.

En el editorial titulado “Tiempos de redención”, Viera-Blanco aseguró que el país vive “el momento más demandante, más importante, más sensible” de su historia contemporánea, y llamó a los venezolanos a asumir con responsabilidad el desafío del reencuentro nacional tras la caída de Nicolás Maduro, que abre paso a una eventual transición política.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
DECLARACIONES

Trump visitará Venezuela, pero sin especificar la fecha
La escasez de medicinas para pacientes psiquiátricos se añade a los padecimientos de los venezolanos
MEDIDAS

EEUU activa plan sanitario para Venezuela en etapa de transición

“Hoy no nos convoca la comodidad, nos reúne el dolor, la memoria, la tortura, la humillación, el miedo impuesto por una política y la represión convertida en costumbre”, comenzó diplomático su mensaje.

Aseguró que, pese a los intentos del régimen por quebrar al país, “algo más fuerte que el terror y la opresión” ha mantenido la resistencia: la dignidad humana. Por ello, sostuvo que Venezuela atraviesa “tiempos de redención política, tiempos de amnistía, tiempos de entendimiento, tiempos de justicia”.

La amnistía como desafío y como temor

Viera-Blanco advirtió sobre los malentendidos que pueden surgir alrededor de una eventual Ley de Amnistía, una discusión que ha generado inquietudes dentro y fuera del país tras su presentación en la Asamblea Nacional (AN) chavista.

“Cuando se habla de una Ley de Amnistía, obviamente hay el temor de que esta ley perdone a aquellos criminales de lesa humanidad”, recordó. Y subrayó con énfasis: “No hay ley, ni de amnistía, ni de perdón, ni de inmunidad que sea capaz de redimir y perdonar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los venezolanos”.

Afirmó que una transición solo será sostenible “a partir de la justicia”, y aseguró que este principio es compartido por “el principal aliado que en este momento tiene el país para lograr la anhelada restauración de la democracia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ovierablanco/status/2023420605089951986&partner=&hide_thread=false

Crítica a la campaña contra María Corina Machado

El conductor denunció la existencia de una “campaña de desprestigio” contra la líder democrática María Corina Machado, quien —según señaló— se ha convertido en una figura central para el retorno de la democracia en el país.

Viera-Blanco llamó a no repetir los patrones de división política: “No caer nuevamente en el peine de la fragmentación”. También pidió reconocer el liderazgo de Machado, a quien atribuyó la responsabilidad histórica de encabezar el “éxodo a la inversa”, es decir, el retorno al poder democrático.

El reto de ese liderazgo es redimir un país, reconciliar una nación absolutamente fracturada, desplazada, torturada y oprimida durante veintisiete años de oscurantismo”, sostuvo.

Apoyado en referencias al expresidente sudafricano Nelson Mandela, Viera-Blanco insistió en la necesidad de que la sociedad venezolana asuma también un rol activo en la reconstrucción moral del país.

“Mi miedo más profundo”

Citó el célebre mensaje del líder sudafricano sobre el “miedo más profundo” y el poder de la dignidad humana, recordando que si “fue tan fácil enseñar a odiar”, también es posible “practicar el arte de enseñar a amar”.

“El reto no es solo del liderazgo político; es de cada uno de nosotros, los venezolanos”, afirmó. “Este regreso a casa debe generar profundos esfuerzos de reencuentro y restauración, no solo de la libertad, sino de nuestra identidad y nuestra cultura”.

Al cerrar su editorial, Viera-Blanco expresó su preocupación por la posibilidad de que la dignidad conquistada tras años de sufrimiento sea sustituida por la “intemperancia, la manipulación y la maledicencia”.

“Hemos pasado veintisiete largos años de ruptura, desplazamiento, oscuridad y desmantelamiento institucional”, concluyó. “Es tiempo de redención política, de dignidad, de inteligencia, de nobleza… y de apoyar el liderazgo que lo merece”.

FUENTE: Con información de El Abogado del Diablo EVTV Miami

Temas
Te puede interesar

La amnistía de la dictadura en Venezuela es para dar impunidad a los verdugos

Miami-Dade en Tallahassee: la capital económica lleva su voz a la capital política

Cuando Karen conoce a Jihadi John: Wokismo, biopolítica y necropoder en Minnesota

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

Te puede interesar

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.
LIDERAZGO HISPANO

Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.
artes visuales

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París