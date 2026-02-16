Orlando Viera-Blanco llama a la "redención política" tras la caída de Maduro

MIAMI.— El exembajador de Venezuela en Canadá y conductor del programa El Abogado del Diablo en EVTV Miami, Orlando Viera-Blanco , dedicó su editorial de esta semana a reflexionar sobre el momento político que atraviesa Venezuela y la necesidad de un proceso de “redención” que permita reconstruir el país tras casi tres décadas de autoritarismo, represión y fractura social.

En el editorial titulado “Tiempos de redención”, Viera-Blanco aseguró que el país vive “el momento más demandante, más importante, más sensible” de su historia contemporánea, y llamó a los venezolanos a asumir con responsabilidad el desafío del reencuentro nacional tras la caída de Nicolás Maduro , que abre paso a una eventual transición política.

“Hoy no nos convoca la comodidad, nos reúne el dolor, la memoria, la tortura, la humillación, el miedo impuesto por una política y la represión convertida en costumbre”, comenzó diplomático su mensaje.

Aseguró que, pese a los intentos del régimen por quebrar al país, “algo más fuerte que el terror y la opresión” ha mantenido la resistencia: la dignidad humana. Por ello, sostuvo que Venezuela atraviesa “tiempos de redención política, tiempos de amnistía, tiempos de entendimiento, tiempos de justicia”.

La amnistía como desafío y como temor

Viera-Blanco advirtió sobre los malentendidos que pueden surgir alrededor de una eventual Ley de Amnistía, una discusión que ha generado inquietudes dentro y fuera del país tras su presentación en la Asamblea Nacional (AN) chavista.

“Cuando se habla de una Ley de Amnistía, obviamente hay el temor de que esta ley perdone a aquellos criminales de lesa humanidad”, recordó. Y subrayó con énfasis: “No hay ley, ni de amnistía, ni de perdón, ni de inmunidad que sea capaz de redimir y perdonar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los venezolanos”.

Afirmó que una transición solo será sostenible “a partir de la justicia”, y aseguró que este principio es compartido por “el principal aliado que en este momento tiene el país para lograr la anhelada restauración de la democracia”.

Editorial: #ElAbogadoDelDiablo



Tiempos de redención política. La amnistía no es un fin en sí mismo. Es un vehículo de paz no de inmunidad. Sepamos abrazar y reconocer a nuestros loederes. @MariaCorinaYA vino a cumplir un rol histórico. La recuperación de nuestra democracia pero… pic.twitter.com/qybTzandrA — Orlando Viera-Blanco (@ovierablanco) February 16, 2026

Crítica a la campaña contra María Corina Machado

El conductor denunció la existencia de una “campaña de desprestigio” contra la líder democrática María Corina Machado, quien —según señaló— se ha convertido en una figura central para el retorno de la democracia en el país.

Viera-Blanco llamó a no repetir los patrones de división política: “No caer nuevamente en el peine de la fragmentación”. También pidió reconocer el liderazgo de Machado, a quien atribuyó la responsabilidad histórica de encabezar el “éxodo a la inversa”, es decir, el retorno al poder democrático.

“El reto de ese liderazgo es redimir un país, reconciliar una nación absolutamente fracturada, desplazada, torturada y oprimida durante veintisiete años de oscurantismo”, sostuvo.

Apoyado en referencias al expresidente sudafricano Nelson Mandela, Viera-Blanco insistió en la necesidad de que la sociedad venezolana asuma también un rol activo en la reconstrucción moral del país.

“Mi miedo más profundo”

Citó el célebre mensaje del líder sudafricano sobre el “miedo más profundo” y el poder de la dignidad humana, recordando que si “fue tan fácil enseñar a odiar”, también es posible “practicar el arte de enseñar a amar”.

“El reto no es solo del liderazgo político; es de cada uno de nosotros, los venezolanos”, afirmó. “Este regreso a casa debe generar profundos esfuerzos de reencuentro y restauración, no solo de la libertad, sino de nuestra identidad y nuestra cultura”.

Al cerrar su editorial, Viera-Blanco expresó su preocupación por la posibilidad de que la dignidad conquistada tras años de sufrimiento sea sustituida por la “intemperancia, la manipulación y la maledicencia”.

“Hemos pasado veintisiete largos años de ruptura, desplazamiento, oscuridad y desmantelamiento institucional”, concluyó. “Es tiempo de redención política, de dignidad, de inteligencia, de nobleza… y de apoyar el liderazgo que lo merece”.

FUENTE: Con información de El Abogado del Diablo EVTV Miami