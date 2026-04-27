EEUU potencia cerco contra el narcotráfico y ejecuta nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico

Miembros de la Guardia Costera de EEUU a bordo de un semisumergible incautado, presuntamente un buque de contrabando, en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental, mientras el escampavía Harriet Lane maniobra en las cercanías el 24 de octubre de 2019. El semisumergible fue interceptado el día anterior por la tripulación del Harriet Lane.

Esta captura de pantalla, tomada de un video publicado en la cuenta de X del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) el 26 de abril de 2026, muestra una embarcación que se encontraba "transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental", antes de ser atacada bajo las órdenes del Comandante General Francis L. Donovan el 26 de abril de 2026.

WASHINGTON. - Este 26 de abril, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur de EEUU ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico oriental en una operación para reforzar la seguridad naciona l y del hemisferio occidental.

En la acción, los tres tripulantes de la lancha resultaron muertos, según informó este comando de combate del Departamento de Guerra en la red X para desarticular organizaciones criminales transnacionales que operan en rutas marítimas de América Latina.

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La operación contra el narcotráfico es la segunda en aguas del Pacífico oriental en dos días, lo que muestra la intensificación del cerco contra carteles y bandas criminales provenientes en su mayoría de América Latina que trafican con drogas destinadas a EEUU y a Europa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2048573629009441148&partner=&hide_thread=false On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x — U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

Cerco contra el narcotráfico en el Pacífico

La operación bajo la dirección del comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, fue llevado a cabo luego de que inteligencia confirmó que la embarcación era operada por Organizaciones Terroristas Designadas y transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico, según el reporte oficial

“La inteligencia confirmó que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas varones murieron durante la operación”.

Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido, se indicó.

El sábado pasado, el Comando Sur informó de la destrucción de otra barca del narcotráfico que dejó muertos a sus dos tripulantes.

FUENTE: Con información del Comando Sur de EEUU red X, DLA