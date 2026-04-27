EEUU potencia cerco contra el narcotráfico y ejecuta nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico

WASHINGTON.- Este 26 de abril, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear del Comando Sur de EEUU ejecutó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico oriental en una operación para reforzar la seguridad nacional y del hemisferio occidental.
En la acción, los tres tripulantes de la lancha resultaron muertos, según informó este comando de combate del Departamento de Guerra en la red X para desarticular organizaciones criminales transnacionales que operan en rutas marítimas de América Latina.
La operación contra el narcotráfico es la segunda en aguas del Pacífico oriental en dos días, lo que muestra la intensificación del cerco contra carteles y bandas criminales provenientes en su mayoría de América Latina que trafican con drogas destinadas a EEUU y a Europa.
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Cerco contra el narcotráfico en el Pacífico
La operación bajo la dirección del comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, fue llevado a cabo luego de que inteligencia confirmó que la embarcación era operada por Organizaciones Terroristas Designadas y transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico, según el reporte oficial
“La inteligencia confirmó que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas varones murieron durante la operación”.
Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido, se indicó.
El sábado pasado, el Comando Sur informó de la destrucción de otra barca del narcotráfico que dejó muertos a sus dos tripulantes.
FUENTE: Con información del Comando Sur de EEUU red X, DLA