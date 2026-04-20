La Buena Noticia: Una técnica que congela tumores sin cirugía abre nuevas esperanzas

La medicina continúa avanzando y, esta semana, una innovación desde Australia ofrece una nueva luz en la lucha contra el cáncer. Un hospital en Sídney ha comenzado a aplicar la crioablación guiada por resonancia magnética, una técnica que permite destruir tumores mediante frío extremo sin necesidad de cirugía abierta.

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El procedimiento consiste en introducir una aguja fina directamente en el tumor. A través de ella, se libera un gas que congela el tejido hasta formar una especie de “bola de hielo” que elimina las células cancerosas. Todo esto se realiza mientras los especialistas observan en tiempo real, gracias a la resonancia magnética, lo que garantiza una precisión milimétrica y protege el tejido sano alrededor.

A diferencia de los métodos tradicionales, se trata de una alternativa mínimamente invasiva, con menos dolor y una recuperación mucho más rápida. De hecho, muchos pacientes pueden regresar a casa el mismo día o al siguiente.

Aunque no sustituye todos los tratamientos existentes, esta tecnología representa una opción más segura para casos específicos, especialmente en pacientes que no pueden someterse a cirugías complejas.

Un avance que demuestra que, en la medicina moderna, la innovación también puede traducirse en nuevas oportunidades de vida.