lunes 12  de  enero 2026
La buena noticia

La buena noticia: Existe un hospital para tortugas marinas en peligro

Estas 25 tortugas marinas representan la esperanza para una especie al borde de la extinción.

La buena noticia

La buena noticia

Embed

Más de veinte tortugas marinas en peligro crítico de extinción aturdidas por el frío reciben atención y se resguardan en el Hospital de Tortugas de los Cayos de Florida. Son tortugas marinas que luchan por su vida y una vez que recuperan su salud, son devueltas a las aguas.

Algunas tortugas pueden recuperarse en un mes. Otras podrían requerir hasta un año de cuidados mientras luchan contra la neumonía y las infecciones óseas profundas.

Lee además
Bombas de petróleo en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela.
POLÍTICA

ExxonMobil descarta invertir en Venezuela si no hay "cambios profundos"
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Pero cada tortuga que sobrevive y regresa a la naturaleza importa.

Estas 25 tortugas marinas representan la esperanza para una especie al borde de la extinción.

Te puede interesar

Régimen de Nicaragua excarcela a detenidos tras ola represiva por la captura de Maduro

El documental "Hijos de la Diáspora" supera las 50.000 vistas en YouTube y une la identidad cubana a nivel global

El Diario, edición semanal: EEUU reubica buques de guerra al norte de Cuba tras captura de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
MUNDO

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

Te puede interesar

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Precio de la gasolina baja en Florida. (archivo)
BARATA

Gasolina en Florida cae al nivel más bajo desde 2021, según AAA

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Manifestación en apoyo a las revueltas populares en Irán, en la plaza de Callao, a 11 de enero de 2026, en Madrid (España).
Tensión

Irán afirma estar listo para negociar, tras advertencias de Trump