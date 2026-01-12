La buena noticia: Existe un hospital para tortugas marinas en peligro

Más de veinte tortugas marinas en peligro crítico de extinción aturdidas por el frío reciben atención y se resguardan en el Hospital de Tortugas de los Cayos de Florida. Son tortugas marinas que luchan por su vida y una vez que recuperan su salud, son devueltas a las aguas.
Algunas tortugas pueden recuperarse en un mes. Otras podrían requerir hasta un año de cuidados mientras luchan contra la neumonía y las infecciones óseas profundas.
Pero cada tortuga que sobrevive y regresa a la naturaleza importa.
Estas 25 tortugas marinas representan la esperanza para una especie al borde de la extinción.