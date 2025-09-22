La buena noticia: Nueva herramienta de IA puede predecir las enfermedades que tendrás en el futuro

Embed La buena noticia">

Científicos han desarrollado una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede predecir el riesgo personal de padecer más de 1000 enfermedades y pronosticar cambios en la salud con una década de antelación. La herramienta de IA generativa fue desarrollada a medida por expertos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), el Centro Alemán de Investigación del Cáncer y la Universidad de Copenhague, utilizando conceptos algorítmicos similares a los utilizados en los modelos de lenguaje de gran tamaño. La herramienta también analiza datos anónimos de los registros de pacientes para predecir qué podría suceder durante la próxima década y más allá. La herramienta se entrenó y probó con datos anónimos de 400.000 personas del estudio UK Biobank y 1,9 millones de pacientes del registro nacional danés. Los riesgos para la salud se expresan como tasas a lo largo del tiempo, similar a pronosticar un 70% de probabilidad de lluvia el fin de semana.