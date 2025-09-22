lunes 22  de  septiembre 2025
La buena noticia

La buena noticia: Nueva herramienta de IA puede predecir las enfermedades que tendrás en el futuro

La herramienta se entrenó y probó con datos anónimos de 400.000 personas del estudio UK Biobank y 1,9 millones de pacientes del registro nacional danés

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos

Pixabay
Embed
La buena noticia">

Científicos han desarrollado una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede predecir el riesgo personal de padecer más de 1000 enfermedades y pronosticar cambios en la salud con una década de antelación. La herramienta de IA generativa fue desarrollada a medida por expertos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), el Centro Alemán de Investigación del Cáncer y la Universidad de Copenhague, utilizando conceptos algorítmicos similares a los utilizados en los modelos de lenguaje de gran tamaño. La herramienta también analiza datos anónimos de los registros de pacientes para predecir qué podría suceder durante la próxima década y más allá. La herramienta se entrenó y probó con datos anónimos de 400.000 personas del estudio UK Biobank y 1,9 millones de pacientes del registro nacional danés. Los riesgos para la salud se expresan como tasas a lo largo del tiempo, similar a pronosticar un 70% de probabilidad de lluvia el fin de semana.

Lee además
reparar la medula espinal con estructuras impresas en 3d
La Buena Noticia

Reparar la médula espinal con estructuras impresas en 3D
Escena de la cópula a tres de los tiburones leopardo.  video
DESCUBRIMIENTO

Filman por primera vez un "trío" de tiburones leopardo: Hacen falta más de dos para copular
Temas
Te puede interesar

Cecilia Alvarez presenta la clase magistral "Manos de Reina" para las candidatas a Miss Nicaragua

La gran repercusión del asesinato del líder conservador Charlie Kirk

Valeria Hinojosa presenta el libro "En busca de la suavidad: Sanar en un mundo herido"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Te puede interesar

Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

Por IVÁN GARCÍA
Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.
POLíTICA EXTERIOR

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad