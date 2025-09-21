Valeria Hinojosa presenta el libro "En busca de la suavidad: Sanar en un mundo herido"

El libro En busca de la suavidad , de Valeria Hinojosa , es una lectura esencial para nuestros tiempos, que nos recuerda que podemos permitirnos rediseñar nuestra realidad abrazando la suavidad y la lentitud en nuestra vida.

Publicado por la editorial Harper Collins Español, este libro es un testimonio íntimo y poderoso sobre cómo encontrar propósito, bienestar y conexión en un mundo acelerado. Está a la venta desde el 30 de septiembre. Valeria Hinojosa lo presentará en la librería Books & Books, de Coral Gables, el sábado 18 de octubre, a las 5 pm.

En busca de la suavidad es un libro de memorias ingeniosas, honestas y conmovedoras, en las que su autora explora el trauma generacional, la identidad, el amor, la salud mental, la migración y los desafíos de la creación de contenido.

"Con esta publicación quiero guiarte a crear una vida que saque lo más puro de ti, soltando el miedo a recrearte, y abriendo espacio para florecer sin pedir disculpas", asegura la autora.

Valeria es creadora de contenido consciente y bilingüe, ecoempreedora, escritora y activista medioambiental. Nació en Bolivia, pero se mudó a Estados Unidos a los 18 años y, ahora de 37 años, vive en una pequeña y tranquila ciudad de Florida.“En busca de la suavidad” está dividido en cuatro pilares: Energía de Raíces, de Creatividad, de Despertar y de Vida Suave.

Para el autor bestseller Ismael Cala, el libro “es una medicina espiritual para quienes han normalizado el cansancio y olvidado la belleza de ir más lento”.

La sinopsis de la publicación dice lo siguiente:

A sus 27 años, Valeria Hinojosa (@waterthruskin) estaba viviendo el sueño americano: trabajaba en la banca privada en Miami, con un salario de seis cifras, un condominio frente al mar y acceso a los eventos más exclusivos de la ciudad. Pero detrás de su constante intento de encajar con su cabello teñido de rubio, piel aclarada por evitar el sol y ropa de diseñador impecable, luchaba contra la depresión, la adicción y una profunda desconexión con su verdadero yo. Cuando le ofrecieron un ascenso importante, Valeria tomó una decisión que le cambiaría la vida: dejó todo atrás y eligió un camino de autocuración, propósito y conexión con la naturaleza. Sin embargo, esta transformación requirió mucho más que una sola decisión. Fue un camino interno hacia aceptar que somos sombra y luz. Humanos en constante evolución emocional, espiritual, física y profesional.

Además de ser una reconocida creadora de contenido y emprendedora, Valeria se ha convertido en una voz destacada en el activismo medioambiental y el bienestar holístico. Su trabajo ha aparecido en diversos medios internacionales, como Forbes, Vogue, WWD, People, Elle, Telemundo y El País.