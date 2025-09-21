lunes 22  de  septiembre 2025
Valeria Hinojosa presenta el libro "En busca de la suavidad: Sanar en un mundo herido"

“En busca de la suavidad”, un libro de memorias ingeniosas, honestas y conmovedoras, se presenta en Books & Books, de Coral Gables, el sábado 18 de octubre

El libro En busca de la suavidad: Sanar en un mundo herido, de Valeria Hinojosa.&nbsp;

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El libro En busca de la suavidad, de Valeria Hinojosa, es una lectura esencial para nuestros tiempos, que nos recuerda que podemos permitirnos rediseñar nuestra realidad abrazando la suavidad y la lentitud en nuestra vida.

Publicado por la editorial Harper Collins Español, este libro es un testimonio íntimo y poderoso sobre cómo encontrar propósito, bienestar y conexión en un mundo acelerado. Está a la venta desde el 30 de septiembre. Valeria Hinojosa lo presentará en la librería Books & Books, de Coral Gables, el sábado 18 de octubre, a las 5 pm.

En busca de la suavidad es un libro de memorias ingeniosas, honestas y conmovedoras, en las que su autora explora el trauma generacional, la identidad, el amor, la salud mental, la migración y los desafíos de la creación de contenido.

"Con esta publicación quiero guiarte a crear una vida que saque lo más puro de ti, soltando el miedo a recrearte, y abriendo espacio para florecer sin pedir disculpas", asegura la autora.

Valeria es creadora de contenido consciente y bilingüe, ecoempreedora, escritora y activista medioambiental. Nació en Bolivia, pero se mudó a Estados Unidos a los 18 años y, ahora de 37 años, vive en una pequeña y tranquila ciudad de Florida.“En busca de la suavidad” está dividido en cuatro pilares: Energía de Raíces, de Creatividad, de Despertar y de Vida Suave.

Para el autor bestseller Ismael Cala, el libro “es una medicina espiritual para quienes han normalizado el cansancio y olvidado la belleza de ir más lento”.

La sinopsis de la publicación dice lo siguiente:

A sus 27 años, Valeria Hinojosa (@waterthruskin) estaba viviendo el sueño americano: trabajaba en la banca privada en Miami, con un salario de seis cifras, un condominio frente al mar y acceso a los eventos más exclusivos de la ciudad. Pero detrás de su constante intento de encajar con su cabello teñido de rubio, piel aclarada por evitar el sol y ropa de diseñador impecable, luchaba contra la depresión, la adicción y una profunda desconexión con su verdadero yo. Cuando le ofrecieron un ascenso importante, Valeria tomó una decisión que le cambiaría la vida: dejó todo atrás y eligió un camino de autocuración, propósito y conexión con la naturaleza. Sin embargo, esta transformación requirió mucho más que una sola decisión. Fue un camino interno hacia aceptar que somos sombra y luz. Humanos en constante evolución emocional, espiritual, física y profesional.

Además de ser una reconocida creadora de contenido y emprendedora, Valeria se ha convertido en una voz destacada en el activismo medioambiental y el bienestar holístico. Su trabajo ha aparecido en diversos medios internacionales, como Forbes, Vogue, WWD, People, Elle, Telemundo y El País.

