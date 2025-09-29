La buena noticia: Nueva rodilla biónica revoluciona el mundo de las amputaciones de pierna

lunes 29  de  septiembre 2025
Científicos han desarrollado una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede predecir el riesgo personal de padecer más de 1000 enfermedades y pronosticar cambios en la salud con una década de antelación. La herramienta de IA generativa fue desarrollada a medida por expertos del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), el Centro Alemán de Investigación del Cáncer y la Universidad de Copenhague, utilizando conceptos algorítmicos similares a los utilizados en los modelos de lenguaje de gran tamaño. La herramienta también analiza datos anónimos de los registros de pacientes para predecir qué podría suceder durante la próxima década y más allá. La herramienta se entrenó y probó con datos anónimos de 400.000 personas del estudio UK Biobank y 1,9 millones de pacientes del registro nacional danés. Los riesgos para la salud se expresan como tasas a lo largo del tiempo, similar a pronosticar un 70% de probabilidad de lluvia el fin de semana.

Lee además
Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Nueva herramienta de IA puede predecir las enfermedades que tendrás en el futuro
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP en España.  video
MEDIDA

Alberto Núñez Feijóo propone visado que premie a migrantes que conozcan la cultura española
