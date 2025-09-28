domingo 28  de  septiembre 2025
Alberto Núñez Feijóo propone visado que premie a migrantes que conozcan la cultura española

Defendió aplicar en España lo que hacen otros países como Canadá, Australia o Reino Unido

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP en España.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP en España. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó este domingo un visado por puntos para migrantes que prime la entrada de "quien conoce mejor" la cultura de España, de "quien tiene mayor capacidad de integración" y de quien quiere trabajar en aquellos sectores en los que hay "falta de mano de obra".

Además, indicó que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se liguen a la "búsqueda activa del empleo".

El presidente colombiano Gustavo Petro.
TENSIONES

EEUU revoca visa a Gutavo Petro por incitar a la violencia en Nueva York
Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Mano de obra extranjera

EEUU aclara que tarifa de $100.000 para emisión de visa H1-B aplica solo a nuevas solicitudes

Así lo indicó en un acto en el Teatro Circo de Murcia, rodeado por los presidentes autonómicos del PP, donde firmaron la llamada 'Declaración de la Región de Murcia' con una serie de compromisos en materia migratoria, de vivienda o de infraestructuras.

Tras asegurar que "incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal", Feijóo defendió aplicar en España lo que hacen otros países como Canadá, Australia o Reino Unido: "un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración".

El líder del PP indicó que ese visado "también computará el compromiso de los países de origen" con la política migratoria en España: "Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados. Y si los países de origen incentivan el desorden, evidentemente no, y no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden", enfatizó

Además, Feijóo señaló que la política migratoria del PP se basa en el principio de que "contribuir tiene que ser condición para permanecer" y dijo que el sistema actual "no es razonable", ya que "cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital".

A su entender, es algo que ocurre con "muchos miles" de inmigrantes y "esto es un sin sentido", dado que "llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos" que hacerlo con un contrato.

Por eso, Feijóo recalcó que "prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo", ya que, según ha dicho, la manera de percepción de ayudas públicas no puede convertirse en el "único medio de vida de la gente que llega a España".

"Y los que abusan no pueden oscurecer la labor de tantas personas inmigrantes que llegaron de otros países en las últimas décadas, que han prosperado a través de su esfuerzo, de su trabajo y que han contribuido también a que España prospere", manifestó, para defender "todos los derechos" para los que trabajan frente a los que "vienen a vivir de los que trabajan".

