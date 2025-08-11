lunes 11  de  agosto 2025
La Buena Noticia

La Buena Noticia: Nuevos descubrimientos podrían facilitar la producción de sangre artificial

Científicos de la Universidad de Constanza y la Universidad Queen Mary de Londres han identificado un desencadenante molecular clave que facilita un paso crucial en la formación de glóbulos rojos.

Un avance en la comprensión de cómo los mamíferos crean glóbulos rojos, podría brindar oportunidades para la creación de sangre artificial a gran escala por primera vez. Estos resultados aportaron una comprensión completamente nueva de los mecanismos biológicos celulares implicados en las respuestas de los eritroblastos a las quimiocinas y demuestra por primera vez que los receptores de quimiocinas no solo actúan en la superficie celular, sino también en el interior de la célula, lo que abre nuevas perspectivas sobre su papel en la biología cellular.

Una enfermera extrae sangre a un paciente.
Primer análisis de sangre para la detección temprana de la esclerosis múltiple
El hallazgo podría impulsar la investigación sobre la producción de sangre artificial, afirman los investigadores, aunque las aplicaciones clínicas aún estan lejos

