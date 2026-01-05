La buena noticia: Primeros pacientes reciben ayuda de células anti-cáncer producidas en sus cuerpos

La buena noticia

Los primeros pacientes han recibido ayuda de células anti-cáncer producidas directamente en sus cuerpos. un nuevo método más rápido y económico.La alteración permite que las células T se dirijan directamente a las células cancerosas al penetrar la capacidad de sigilo biológico de los tumores, pero también es costosa y laboriosa. Si, como han considerado los científicos en la última década, el proceso pudiera realizarse dentro del cuerpo, se salvarían vidas que a veces se pierden esperando el proceso de aproximadamente un mes que requiere la alteración de las células T en el laboratorio.







Eso es exactamente lo que se ha demostrado en un par de ensayos recientes.Dos de los pacientes parecían estar curados. Las células cancerosas ya no eran detectables en la médula ósea y una proteína sanguínea circulante reveladora también estaba ausente en sus cuerpos. Otros dos pacientes no se beneficiaron tanto, pero parecían estar en remisión después de 5 meses.

La terapia con células CAR-T también se está considerando como tratamiento para enfermedades no cancerosas, como los trastornos autoinmunes. El proceso de laboratorio no solo dura un mes, sino que cuesta cientos de miles de dólares y requiere una sesión de quimioterapia particularmente agresiva para eliminar las células T existentes antes de recibir las nuevas células modificadas.

