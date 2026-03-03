Irán se adjudica nuevos ataques contra Israel y bases de EEUU en otros países

Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en "la sede del régimen terrorista iraní" en Teherán el 1 de marzo.

El Ejército de Irán reivindicó este martes una serie de ataques contra territorio de Israel y la base de Al Udeid en Qatar, gestionada por Estados Unidos y su principal avanzada en Oriente Próximo, así como en otra instalación en Bahréin, en el marco de la respuesta de Teherán a la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero.

Aseguró el régimen iraní que estas "operaciones con drones y misiles" han tenido como objetivo "posiciones enemigas", incluidas "zonas militares israelíes" y "la base las fuerzas estadounidenses en Al Udeid, Qatar", sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre víctimas o daños.

"La Armada atacó además con misiles buques enemigos y bases en la región", señaló según la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Las operaciones ofensivas y defensivas frente al agresivo enemigo continúan con total fuerza", según el Ejército iraní.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra "diez puntos estratégicos" de Estados Unidos en Bahréin y aseguró que todos ellos "han sido alcanzados por proyectiles iraníes".

"Diez puntos estratégicos de mando y equipamiento de los terroristas estadounidenses en la base aérea de Sheij Isa, en Bahréin, han sido alcanzados con dureza por proyectiles iraníes", apuntó.

En esta línea, un portavoz de la Guardia Revolucionaria confirmó el disparo de cuatro misiles de crucero contra el portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln', que "estaba a una distancia de entre 250 y 300 kilómetros de las costas de Chabahar".

"Tras el disparo de estos cuatro misiles de crucero contra él, el buque huyó hacia zonas al sureste del océano Índico", destacó, sin que la Armada de Estados Unidos se haya pronunciado por ahora sobre este ataque y posible reposicionamiento.

En un video difundido en redes sociales, Irán mostró un amplio arsenal de drones, aunque se desconoce la fecha en que fue grabado el material. Con estas imágenes, Teherán intenta proyectar que su capacidad militar sigue intacta y que continúa representando una amenaza para Estados Unidos, Israel y sus aliados. En ningún momento el video hace referencia al impacto

FUENTE: Con información AFP