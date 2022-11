La escultural modelo Erika Vega brilla en el mundo de la moda

Más tarde comenzó a abrirse paso en el mundo del modelaje y adquirió experiencia en esta rama, además de atraer a cada vez más marcas de ropa que la buscaban para modelar sus diseños. Después, Erika Vega se adentró en el mundo de bienes raíces y también trabajó como presentadora de televisión.

En paralelo, a través de sus redes sociales comparte detalles de su día a día y su sofisticado estilo al vestir, sin dejar a un lado la sensualidad. En fechas recientes, la influencer y modelo de Sonora compartió fotos y videos en Instagram rindiendo homenaje a la estrella mexicana Selena Quintanilla, con uno de sus vestuarios más emblemáticos, el jumpsuit morado. “Te amamos y te extrañamos”, escribió la influencer en su tributo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCj_ZzAGO5ow%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAL4hwZAdZCkHTcEs5Nw0ZAIlb9Fb7T7y3UqQj44JFx4GuD8ylZBzhatvizCFPGcG3hvzZCv7aNnCbkhoFuIvuwrFOp8mMmuoN8ANcT8bj4BXwtQjudynzpDNB4sybShlZAVZChh7m9mzNdnffzyH3LI7iQ81XQadAZDZD instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Cj_ZzAGO5ow/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="background:#FFF;border:0;border-radius:3px;box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,.15);margin:1px;max-width:658px;min-width:326px;padding:0;width:calc(100% - 2px);"> View this post on Instagram A post shared by Erika (@erikavegaoficial)

Asimismo, la joven disfruta haciendo caracterizaciones de personajes y ha posado como Jazmín, de la cinta “Aladino”, Wonder Woman, Gatúbela, y la sirenita Ariel.

Como indicó la hermosa emprendedora, es una “apasionada de la moda”, y en ese sentido se ha destacado por la creación de una línea de fajas que embellecen la figura femenina al marcar unas sensuales curvas. Se trata de la marca de fajas Skin by Erika Vega. Además, planea crear una línea de ropa, así que los proyectos no se detienen. Con el lema “Andar fajada nunca fue tan cómodo”, esta marca ofrece sensuales estilos para no sacrificar la comodidad ni lastimarse la piel.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChVXIG6uoeh%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAL4hwZAdZCkHTcEs5Nw0ZAIlb9Fb7T7y3UqQj44JFx4GuD8ylZBzhatvizCFPGcG3hvzZCv7aNnCbkhoFuIvuwrFOp8mMmuoN8ANcT8bj4BXwtQjudynzpDNB4sybShlZAVZChh7m9mzNdnffzyH3LI7iQ81XQadAZDZD View this post on Instagram A post shared by Erika (@erikavegaoficial)

Incluso la vedette Niurka Marcos confesó que se trata de una pieza muy versátil: “lo puedes agarrar de top, te puedes poner una playera encima y no se nota que la traes puesta, ¡y puedes dormir con ella para que amanezcas con la cintura de avispita!”

Y hay más, no solo encontramos fajas, sino que dentro de la línea hay una mentonera muy útil para el postoperatorio de lipopapada, que se puede ajustar según lo deseado. Asimismo, sirve para quienes no se han operado pero desean reducir un poco la zona de la papada.

Puede conocer más sobre Erika Vega en sus redes sociales.

TikTok: https://www.tiktok.com/@skinbyerikavega

Instagram: https://www.instagram.com/erikavegaoficial/