jueves 13  de  agosto 2026
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Las revelaciones de un héroe: un exoficial de la CIA cuenta su historia en el Podcast de Las Américas

Rick Prado, uno de los cubanos que alcanzó los rangos más altos como oficial de la CIA, revela en el Podcast de Las Américas detalles de su vida, su formación militar, sus misiones y los principales mitos sobre la agencia

Rick Prado es el protagonista del nuevo capítulo del Podcast de Las Américas, una conversación en la que recorre su vida, desde su salida de Cuba y las dificultades de sus primeros años en Estados Unidos

Rick Prado es el protagonista del nuevo capítulo del Podcast de Las Américas, una conversación en la que recorre su vida, desde su salida de Cuba y las dificultades de sus primeros años en Estados Unidos

IVÁN PEDRAZA / DLA
Por Alejandro Sardi


MIAMI.- De niño salió de Cuba rumbo a Estados Unidos como parte de la Operación Pedro Pan. Años después, aquel pequeño que llegó con apenas 10 años terminaría convirtiéndose en uno de los cubanos que alcanzó los rangos más altos como oficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Rick Prado es el protagonista del nuevo capítulo del Podcast de Las Américas, una conversación en la que recorre su vida, desde su salida de Cuba y las dificultades de sus primeros años en Estados Unidos hasta su trayectoria en las Fuerzas Especiales y su posterior incorporación a la CIA.

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Prado relata cómo su formación como paracaidista, buzo militar y paramédico contribuyó a abrirle las puertas de la agencia, y recuerda su participación en operaciones vinculadas con Centroamérica durante la década de 1980. También explica qué habilidades considera indispensables para trabajar en la CIA: convicción, discreción, capacidad para desenvolverse en otros idiomas y, sobre todo, ausencia de ego.

En una entrevista cargada de revelaciones, Prado también aborda algunos de los principales mitos construidos alrededor de la CIA en Hollywood y la cultura popular, y explica cómo ha cambiado el trabajo de inteligencia a lo largo de las décadas.

¿Cómo es realmente la vida de un oficial de la CIA? ¿Qué llevó a un niño cubano de Pedro Pan hasta las operaciones de inteligencia estadounidenses? ¿Y qué hay de cierto en algunos de los grandes mitos sobre la agencia?

Las respuestas están en el nuevo capítulo de Podcast de Las Américas.

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