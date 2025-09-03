miércoles 3  de  septiembre 2025
¿Y AHORA QUÉ?

Le roban su maleta, la localiza con el AirTag y encuentra al ladrón vestido con su propia ropa

Cuando el dueño llegó al sitio con la policía, había personas usando sus pertenencias, pero gran parte de la ropa pudo ser recuperada

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Lo que para muchos viajeros comienza como una escena de angustia en la cinta de equipajes terminó convirtiéndose en una historia digna de película. Daniel Scott, un pasajero que regresaba a Los Ángeles desde Salt Lake City, vio cómo su maleta desaparecía del aeropuerto y decidió recurrir al dispositivo que había colocado en su interior: un AirTag de Apple.

Gracias a este pequeño rastreador pudo seguir el rastro de su equipaje fuera de las instalaciones y alertar a la policía. Según relató a NBC Los Ángeles, el dispositivo marcó la señal en un edificio abandonado cercano, donde finalmente se produjo el hallazgo más inesperado.

Lee además
La gente espera en fila para registrarse antes de partir en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom.
MEDIDAS

EEUU: La TSA permitiría el uso de zapatos en los puntos de seguridad de los aeropuertos
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.
VIAJEROS

Seguridad Nacional sugiere flexibilizar normas para líquidos en equipaje de mano

Cuando los agentes entraron al lugar y reunieron a varias personas que se encontraban dentro, Scott reconoció de inmediato su ropa. Uno de ellos llevaba puestos sus pantalones, su camisa y hasta sus zapatos. La maleta estaba destrozada, pero gran parte de la ropa pudo ser recuperada.

El viajero explicó que gracias al AirTag logró recuperar en torno al 90% de sus pertenencias, aunque esparcidas por distintas habitaciones. "Me dio la oportunidad de encontrar mi equipaje y recuperarlo", señaló.

Los AirTags, lanzados en 2021, fueron diseñados para localizar objetos personales como llaves o carteras, pero desde entonces han protagonizado numerosas historias curiosas: desde recuperar bicicletas robadas hasta casos más polémicos de acoso.

Scott, en este caso, lo tiene claro: recomienda a todos los viajeros colocar uno en su maleta antes de volar. Una medida sencilla que puede marcar la diferencia entre perderlo todo o, como en su caso, reencontrarse con su ropa* aunque primero la llevara puesta otra persona.

Embed

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Aeropuerto de Miami encabeza lista global por fallas en manejo de equipaje

Las noches de calor se relacionan con un mayor riesgo de mortalidad

¿Dolor de espalda por las mochilas escolares? Estas son las recomendaciones de un experto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Henrique Capriles, hace un gesto durante una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera, en Caracas, el 10 de octubre de 2023. 
VENEZUELA

Henrique Capriles queda en evidencia con su "doble discurso"

Te puede interesar

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo