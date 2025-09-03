"Maduro, huye": El contundente mensaje del rapero cubano Al2 El Aldeano

MIAMI.- "Queda poco pa' que todas tus cuentas se congelen", canta el músico cubano Al2 El Aldeano en su nuevo sencillo estrenado este miércoles 3 de septiembre.
MIAMI.- "Queda poco pa' que todas tus cuentas se congelen", canta el músico cubano Al2 El Aldeano en su nuevo sencillo estrenado este miércoles 3 de septiembre.
El tema, titulado HipHop Con100cia #47, es una colaboración de Al2 El Aldeano & Dj Figu y hace alusión directa al dictador Nicolás Maduro, así como a otros gobernantes de izquierda en América Latina y Europa.
"El Diablo y Diosdado [Cabello] son los únicos que por ti abogan", dice en un momento de la canción, que contiene poderosos versos de denuncia hacia el gobernante venezolano.