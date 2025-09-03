miércoles 3  de  septiembre 2025
MÚSICA

"Maduro, huye": El contundente mensaje del rapero cubano Al2 El Aldeano

El tema, titulado HipHop Con100cia #47, es una colaboración de Al2 El Aldeano & Dj Figu y hace alusión directa al dictador Nicolás Maduro

Captura de pantalla del video de Al2 El Aldeano.&nbsp;

Captura de pantalla/YouTube/Al2 El Aldeano
Nicolás Maduro hace un gesto durante un Foro en Caracas.

AFP
Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- "Queda poco pa' que todas tus cuentas se congelen", canta el músico cubano Al2 El Aldeano en su nuevo sencillo estrenado este miércoles 3 de septiembre.

El tema, titulado HipHop Con100cia #47, es una colaboración de Al2 El Aldeano & Dj Figu y hace alusión directa al dictador Nicolás Maduro, así como a otros gobernantes de izquierda en América Latina y Europa.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?
El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

"El Diablo y Diosdado [Cabello] son los únicos que por ti abogan", dice en un momento de la canción, que contiene poderosos versos de denuncia hacia el gobernante venezolano.

Embed

Temas
