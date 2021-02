Embed

En medio de la pandemia, el bloqueo se siente en La Habana. O sea, los bloques congelados con muslos de pollo norteamericano han invadido algunas tiendas de la capital cubana. Y así como Nicolas Maduro logra llamar la atención con su flamante esmeralda, y Daniel Ortega lo hace con la creación de su "Ministerio Espacial", EVO, que no es el marido de EVA sino el exmandatario boliviano, no quiere quedarse a tras y ocupa titulares por desmentir sus mentiras, lo que no tengo muy claro si la mentira fue la de antes, o esta que dice ahora. Se lo vamos a contar.