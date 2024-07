Los temas inéditos de Yiyo Sarante, preferidos por su fanaticada

Embed - Yiyo Sarante on Instagram: "Estoy profundamente honrado y agradecido por recibir el premio a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat Latin Music Awards @lospremiosheat Este reconocimiento es un reflejo no solo de mi trabajo, sino del apoyo incondicional de todos ustedes, quienes me han acompañado en cada paso de este increíble viaje. Quiero agradecer a todos y a mi equipo de trabajo por su dedicación y esfuerzo. Este logro no sería posible sin su amor y compromiso. A todos nuestros seguidores, gracias por su cariño y por hacer de cada presentación una experiencia inolvidable. Este premio es una motivación para seguir creando música que inspire y conecte con sus corazones. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer?"

