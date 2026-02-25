Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

El buque patrullero de alta mar (OPV) Friesland, permanece atracado en el puerto de La Habana el 11 de enero de 2016.

MIAMI – La muerte de cuatro tripulantes y seis heridos tras el ataque de la guardia costera de Cuba contra una lancha rápida procedente de Estados Unidos frente a las costas de Villa Clara, podría agravar de forma significativa las tensiones entre Washington y La Habana , advirtió el excomandante de Inteligencia Naval de Estados Unidos Jesús Daniel Romero, en medio de un escenario de alta fricción geopolítica en el Estrecho de la Florida.

El incidente, confirmado por el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), ocurrió apenas un día después de conmemorarse el 30 aniversario del derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, por orden del dictador cubano Raúl Castro, en el que murieron cuatro pilotos de la organización humanitaria que rescataba balseros cubanos que huían del régimen, uno de los episodios más graves en la historia reciente que continúa impune.

En una entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS, el excomandante de Inteligencia Naval de Estados Unidos Jesús Daniel Romero advirtió que el suceso debe ser tratado como un incidente de alta gravedad internacional, más allá de la narrativa oficial del régimen cubano.

“Cuatro personas muertas en una acción de interdicción marítima no es algo rutinario ni proporcional a lo que normalmente se observa en escenarios de control costero”, afirmó.

Dudas sobre la versión oficial del régimen

Romero cuestionó la credibilidad de la versión difundida por las autoridades cubanas, que aseguran que la embarcación civil abrió fuego contra la patrulla fronteriza.

“Toda versión unilateral debe ser tratada como una alegación, no como un hecho probado”, puntualizó.

“En el mar, la verdad no se construye con declaraciones políticas sino con datos técnicos: coordenadas, tiempos, ángulos de impacto y grabaciones”.

Según el especialista, si Cuba pretende sostener su versión ante la comunidad internacional, debe presentar evidencia verificable.

“Hoy solo tenemos una narrativa, la del régimen. En el mar, la verdad está en los tracks, la balística y las comunicaciones. Sin eso, este hecho no es solo una tragedia: es un problema internacional”.

Uso de la fuerza y responsabilidad del Estado

Romero recordó que, aunque un Estado tiene autoridad para hacer cumplir sus leyes dentro de sus aguas territoriales, el uso de la fuerza está regulado por principios internacionales de necesidad y proporcionalidad.

“La fuerza letal solo es justificable cuando existe una amenaza real e inminente que no puede neutralizarse por medios menos letales”, explicó.

Añadió que las operaciones marítimas profesionales siguen una escalera de empleo de la fuerza, que incluye identificación, advertencias y disparos disuasivos antes del uso directo de armas.

“Si esa progresión no ocurrió, hay un problema jurídico serio y una posible responsabilidad internacional del Estado cubano”, advirtió.

Impacto político y riesgo de mayor fricción regional

Desde una perspectiva estratégica, Romero señaló que el incidente trasciende el ámbito migratorio o policial.

“Cuando hay ciudadanos estadounidenses muertos en un evento de seguridad marítima, la dimensión pasa al terreno político-estratégico”, afirmó.

Aunque descartó una escalada militar directa, alertó sobre un escenario de mayor fricción en el Estrecho de la Florida.

“No veo probable un choque naval, pero sí un aumento del patrullaje y de la tensión. Cuando la confianza es baja y la narrativa es confrontacional, el riesgo de nuevos incidentes aumenta”.

Reacción de Estados Unidos

El impacto del suceso ya comenzó a sentirse en Estados Unidos. El estado de Florida anunció la apertura de una investigación sobre la muerte de las cuatro personas que viajaban en la lancha con matrícula del estado de Florida FL7726SH.

“He ordenado a la Oficina de Fiscalía Estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, señaló el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en redes sociales.

“El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas”, añadió.

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington está recopilando su propia información sobre lo ocurrido.

“No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí”, dijo Rubio a la prensa desde San Cristóbal y Nieves, donde participa en una cumbre con líderes caribeños.

“A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia”, agregó.

Según la información oficial cubana, en la embarcación viajaban diez personas: cuatro murieron y seis resultaron heridas. El hecho ocurre en un momento de alta tensión geopolítica entre Cuba y Estados Unidos, marcado por la crisis migratoria, el endurecimiento del discurso político y el historial de uso de la fuerza del régimen cubano en operaciones marítimas, un escenario que mantiene bajo creciente escrutinio internacional la actuación de La Habana.

FUENTE: Redacción DLA/AFP