EEUU bloquea licencia que permitía al régimen financiar la defensa de Maduro; abogado se queja

El abogado Barry Pollack sostiene que la OFAC impide el pago de la defensa a Nicolás Maduro con recursos del Estado venezolano, pero no afecta a Cilia Flores

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.). &nbsp;

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).

 

Foto por JANE ROSENBERG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK - El abogado del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro denunció ante un tribunal federal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó una licencia que permitía al régimen venezolano pagar los costos de su defensa legal en el proceso penal que enfrenta por narcotráfico y corrupción.

En una carta fechada el 20 de febrero y dirigida al juez Alvin Hellerstein, el abogado de maduro, Barry Pollack, afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó sin explicación una "autorización especial" que había concedido horas antes para permitir el pago de honorarios legales con fondos del Estado venezolano, aún sometido a sanciones estadounidenses.

"Sin efecto"

Según el escrito, la licencia fue aprobada el 9 de enero, pero posteriormente enmendada, dejando sin efecto la posibilidad de que el régimen cubriera los gastos de la defensa de Maduro.

“La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa”, sostuvo Pollack.

El abogado argumentó que esta decisión interfiere supuestamente con el derecho constitucional de su cliente a contar con un abogado de su elección, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Añadió que el régimen venezolano está obligado a asumir los honorarios y que Maduro no dispone de otros medios para financiar su defensa.

Pollack indicó que el 11 de febrero solicitó formalmente a la OFAC el restablecimiento de la licencia original, sin que hasta ahora haya recibido respuesta, pese a que la agencia ha aprobado recientemente otras licencias comerciales relacionadas con Venezuela. El asunto, dijo, ya fue puesto en conocimiento de los fiscales federales.

"Intervención judicial"

Por ahora, explicó, la defensa solo busca dejar constancia de la situación ante el tribunal. Sin embargo, advirtió que, si la OFAC no restituye la autorización o la rechaza formalmente, presentará una moción para solicitar la intervención judicial.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, permanecen encarcelados en una prisión federal de Brooklyn, a la espera de juicio por cargos de narcotráfico, tras haber sido capturados en Caracas el pasado 3 de enero durante un operativo militar estadounidense.

Ambos están formalmente inculpados por un tribunal de Manhattan y deberán comparecer nuevamente ante la justicia estadounidense el próximo 26 de marzo. El bloqueo de la licencia, precisó el abogado, afecta únicamente a Maduro, y no a su esposa.

El proceso judicial se desarrolla mientras Venezuela continúa bajo un régimen, actualmente encabezado por la dirigente chavista Delcy Rodríguez, en medio de sanciones internacionales y una creciente presión judicial sobre la cúpula del poder chavista.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

