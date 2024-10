Luis Barrera Jr., el ingeniero de mezcla con 13 nominaciones al Latin Grammy

Barrera invirtió en su propio estudio de grabación en Miami, donde ha trabajado con los artistas más top: Shakira, The Weeknd, Bad Bunny, Karol G, Grupo Frontera, Carin Leon, Daddy Yankee, Peso Pluma, Marc Anthony, Nodal, Maluma, Xavi, Nicki Nicole y muchos más.

Desde muy pequeño, Luis Barrera Jr. ha estado rodeado e influenciado por la música. A los 13 años, como baterista, empezó a producir su primera banda de rock, y es entonces cuando conoce la necesidad de tener un ingeniero para grabar su material.

De manera autodidacta aprendió sobre grabación y mezcla. Durante años siguió mezclando, produciendo, grabando y escribiendo como hobby, mientras estudiaba la carrera profesional en Ingeniería en Electrónica. Durante sus estudios, e dedicó tres años a ser maestro de secundaria para poder ahorrar y comprar equipo de grabación.

Ya en 2011 decide tocar puertas con productores y estudios de grabación en Miami y Los Ángeles, y recibe una invitación de parte del famoso y reconocido guitarrista y productor Dan Warner para trabajar como asistente.

Desde 2013 se estableció en Miami y comenzó a hacer mezclas de referencias para su mentor Dan Warner. Luego empezó a trabajar con el reconocido productor Andrés Castro en la presentación de proyectos, álbumes y sencillos a las disqueras.

“En un inicio, elegir esta especialidad fue una necesidad para mezclar la música que producía y componía. En el proceso, me di cuenta de que disfrutaba más la parte creativa, la interacción con los artistas y productores. Todo esto hizo que mi dirección se combinara y al final lograr lo que soy hasta ahora como ingeniero”, explica Luis Barrera.

Su versatilidad se debe a que creció escuchando música de diferentes géneros en su casa. “Mi papá es músico, eso hizo que aprendiera a darle al artista o al productor el sonido que necesita el proyecto, y a su misma vez hacer que la mezcla realmente te mueva y te haga sentir”, asegura.

Este año, cuando el Latin Grammy regresa a la ciudad de Miami, su lista de nominaciones como ingeniero de mezcla parece interminable:

-Mejor Álbum de Música Norteña: Grupo Frontera, “El Comienzo”.

-Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Grupo Frontera, “Jugando A Que No Pasa Nada”.

-Grabación del Año: Karol G, “Mi Ex Tenía Razón”.

También participó en las siguientes producciones:

-Canción Del Año: Shakira, Grupo Frontera, “Entre Paréntesis”; Maluma, Carin León, “Según Quién”.

-Álbum Del Año: Shakira, “Las Mujeres Ya No Lloran”. Song: “Entre Paréntesis” (Feat. Grupo Frontera); Carin León, “Boca Chueca, Vol. 1”, Song: “It Was Always You” (Feat. Leon Bridges); Kany García, “García”. Songs: “Una Vida Buena”, “La Siguiente” (feat. Christian Nodal) y “Fuera De Servicio”.

-Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Kany García, “García”. Songs: “Una Vida Buena”, “La Siguiente” (feat. Christian Nodal) y “Fuera De Servicio”.

-Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Prince Royce, “Llamada Perdida”. Song: “Cosas De La Peda” (Feat. Gabito Ballesteros) y “Lao a Lao”.

-Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Alejandro Fernández, “Te Llevo En La Sangre”. Song: “Difícil Tu Caso”.

-Mejor Canción Regional Mexicana: Becky G Feat. Angela Aguilar & Leonardo Aguilar, “Por El Contrario” y Grupo Frontera & Grupo Firme, “El Amor De Su Vida”.

"10 Nominaciones Más que bendecido de poder trabajar con tanto talento. Gracias a todas las personas que hicieron posible estos éxitos. #MixedByLuisBarreraJr @latingrammys"

En su exitosa carrera como ingeniero de mezcla, Luis Barrera ha logrado numerosos reconocimientos, con más de 40 nominaciones por la Academia Latina de la Grabación. Ha ganado ocho Latin Grammy, y un Grammy americano, así logrando trabajar y mezclar más de 700 temas y contando.

Su inspiración sigue siendo la necesidad de seguir creando buena música, satisfaciendo las necesidades de los artistas con los que trabaja, pero siempre con su esencia única para innovar y darle al público los mejores resultados.