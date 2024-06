Marcia Jones, la actriz y modelo que busca mostrar su talento en los 'reality shows'

En una entrevista confesó que desde que era una niña le apasionaba el modelaje. “Mi tía compró una cámara y yo ahorraba de mi mesada para comprar rollos fotográficos y revelarlos en Montería. Jugaba a que me tomaran fotos, y eso me encantaba”, recordó. En una entrevista confesó que desde que era una niña le apasionaba el modelaje. “Mi tía compró una cámara y yo ahorraba de mi mesada para comprar rollos fotográficos y revelarlos en Montería. Jugaba a que me tomaran fotos, y eso me encantaba”, recordó.

Después continuó participando en castings, en la televisión y en proyectos en los que trabajaba como actriz al tiempo que desarrollaba su portafolio profesional en los medios.

Un papel clave llegó con su participación en el videoclip de "Me Gustas" junto a J Balvin, trabajo que la catapultó y le ayudó a crear una conexión duradera con el público.

Su salto definitivo al estrellato ocurrió en 2013, cuando decidió trasladarse a Estados Unidos para expandir sus horizontes profesionales. Allí, Telemundo la recibió con los brazos abiertos para la telenovela "Dama y Obrero", donde interpretó a Bárbara Camacho, consolidando su reputación como actriz versátil y carismática.

“Es chévere encarnar diferentes personajes, y aprender de cada personaje. Eso hace que uno pueda experimentar diferentes perspectivas de la vida y ampliar ese horizonte”, afirmó Jones en entrevista.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by MARCIA JONES BRANGO (@marciajones)

Emprender, enseñar, brillar

La vida personal de Jones también ha sido un viaje de autodescubrimiento. Tras enfrentar la pérdida de su madre en 2017 y recibir el regalo de la vida con el nacimiento de su hija Hellen, decidió tomar un receso de los reflectores para procesar estos contrastes emocionales en la privacidad de su mundo personal.

En 2019 Marcia Jones se aventuró en el desafiante mundo del emprendimiento con la creación de la empresa Marcia Jones Lifestyle & Health.

Como reveló la artista, el detonante fue doloroso: “Mis padres fallecieron de cáncer. Ahí comenzó en mí la concientización sobre la salud y, sobre todo, los hábitos, que llevan a un resultado. Vivir esas dos experiencias, que fueron muy dolorosas para mí, hicieron que empezara a investigar a profundidad temas como la nutrición, las emociones, pues todo lo que uno es por dentro es lo que manifiesta por fuera”.

Así fue como comenzó a compartir contenidos con sus seguidores y a trabajar con productos de nutrición y bienestar holístico. “Me fui apasionando con la idea de ayudar a otras personas por medio de experiencias propias. Es cuidar la salud en todo sentido, cuerpo, mente y alma”, apuntó.

Gracias a su constancia y talento ha mantenido el proyecto en pie, y este le trae muchas satisfacciones emocionales, sobre todo cuando constata el impacto positivo que puede generar en otras personas.

Hoy en día, a través de su plataforma en Instagram, donde cuenta con una creciente comunidad de seguidores, Marcia no solo comparte consejos de moda y cuidado personal, sino que también lidera iniciativas para apoyar a madres solteras, inspirando con su propio ejemplo de resiliencia y determinación.

El desafío del reality

Con nuevos proyectos en el horizonte, incluyendo audiciones para futuros papeles y el deseo de explorar el mundo de los realities televisivos en Estados Unidos, Jones se prepara para lo que llama su "oportunidad de oro".

“Los realities son programas que llaman mucho la atención porque uno se va identificando con lo que la otra persona está experimentando. Cuando una persona está en este tipo de programa donde tienen cámaras 24/7, no puede ocultar mucho lo que siente, sino que simplemente afloran todas esas facetas de la personalidad. Entonces siento que el televidente conecta mucho con esto”, destacó sobre la peculiaridad de estos shows televisivos.

Sobre la idea de participar en uno de estos programas, reflexionó sobre “lo interesante que sería verme en el día a día dependiendo de las situaciones que se están viviendo entre distintas personas, con otras cualidades, otras formas de pensar”.

¿Qué tipo de reality prefiere Marcia? “Los realities de cocina me parecen espectaculares”, aseguró. Estos le atraen por la posibilidad de experimentar con los sabores y las historias de los platillos. “Me gusta asumir retos que son complejos, y donde estás haciendo algo para desarrollar un talento que puede estar oculto en uno”, dijo la actriz.

No obstante, sus metas van más allá de la actuación; aspira a conducir su propio programa, desafiando las normas y buscando siempre expandir sus fronteras creativas y profesionales.

Así, Marcia Jones continúa escribiendo su historia en letras de oro en la industria del entretenimiento, demostrando que con determinación y pasión, los sueños más grandes pueden hacerse realidad.

Puede conocer más sobre Marcia Jones en su página web y en su cuenta de Instagram.