Más de 1.000 millones de personas transportadas: Iberia inicia celebración por sus 100 años

La compañía española Iberia presentó este miércoles en Madrid un programa para conmemorar su centenario a lo largo de 2027, justo cuando faltan cien días para el inicio de las celebraciones.

“Los eventos del centenario serán un homenaje a los más de 1.000 millones de personas que han volado con Iberia en este siglo, a todos los empleados que han hecho posible cada vuelo a lo largo de estos cien años y a todos aquellos a los que nuestra conectividad ha permitido establecer lazos familiares, empresariales o culturales en este tiempo”, afirmó Marco Sansavini, presidente de Iberia, durante la presentación.

El centenario tendrá una dimensión especial en América Latina, principal mercado de Iberia. Casa de América de Madrid acogerá una iniciativa dedicada a los vínculos construidos entre España y la región durante un siglo y al español como lengua compartida. La compañía también rendirá homenaje al talento y la creatividad con el proyecto Generación del 27, que pondrá foco en los jóvenes que, como hizo aquella generación de 1927, hace un siglo, están ahora escribiendo el futuro de España.

La edición de FITUR 2027 será también muy especial. Iberia contará con un stand de mayores dimensiones, que se convertirá en el epicentro de numerosos encuentros con representantes de países, agencias de viajes y turoperadores, además de servir como escenario para dar a conocer algunas de las novedades del centenario.

En 2027 se pondrá también en marcha la Fundación Iberia, que se apoyará en la experiencia de la compañía en ayuda humanitaria y en la solidaridad de sus empleados, clientes y aliados para multiplicar su impacto social y generar oportunidades a través de la conectividad.

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La celebración se trasladará también a otras ciudades españolas y en, América Latina, a Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México y São Paulo, donde se abrirán nuevos Espacios Iberia.

Durante 2027, Iberia continuará impulsando nuevas iniciativas para mejorar la experiencia de sus clientes, tanto en tierra como a bordo. Uno de los principales hitos será la renovación interior de las cabinas de los aviones de largo radio, cuyo nuevo diseño, orientado a ofrecer mayores niveles de calidad y confort, se presentará en los próximos meses.

Asimismo, seguirá avanzando el despliegue progresivo de la conexión wifi gratuita y de alta velocidad de Starlink en toda la flota.