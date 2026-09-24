Trump recibe a Xi Jinping en su primera visita a la Casa Blanca en más de diez años

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observan desde el balcón del Salón Azul de la Casa Blanca una exhibición del pelotón de ejercicios silenciosos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y la primera dama, Melania Trump, dan la bienvenida al presidente chino, Xi Jinping, y a la primera dama, Peng Liyuan, en una visita de Estado en el pórtico sur de la Casa Blanca en Washington.

WASHINGTON .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves la "amistad extraordinaria" que mantiene con su homólogo chino, Xi Jinping, y le propuso trabajar juntos para forjar "un futuro mejor" para ambos países, al recibirlo en la Casa Blanca.

"Desde mi primera elección, en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad verdaderamente extraordinaria, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos", afirmó Trump durante la ceremonia de recepción del mandatario chino y de su esposa, Peng Liyuan.

El Partido Comunista Chino busca consolidar su poder a través de la IA, integrando avances tecnológicos civiles y militares bajo un estricto control estatal, advirtiendo sobre riesgos de estabilidad interna.

El republicano subrayó que Xi es el primer presidente chino en realizar dos visitas de Estado a Washington, después de la que efectuó en 2015, durante el mandato de Barack Obama.

Trump también llamó a profundizar la relación entre ambos países, que, según dijo, fueron "aliados" durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos cooperó con las fuerzas chinas frente a la ocupación japonesa.

"Así como nuestros pueblos trabajaron juntos para ganar aquella guerra, el presidente Xi y yo seguiremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones. Gracias una vez más por realizar esta visita histórica y bienvenidos a los Estados Unidos de América", manifestó.

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observan desde el balcón del Salón Azul de la Casa Blanca una exhibición del pelotón de ejercicios silenciosos del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026. SAUL LOEB / AFP

"Control humano" sobre la inteligencia artificial

El presidente chino, Xi Jinping, propuso este jueves a su anfitrión estadounidense, Donald Trump, desarrollar la inteligencia artificial bajo control humano, tras ser recibido con todos los honores en la Casa Blanca.

Competidores directos en el vertiginoso avance de la IA, ambos países deben mantener una relación "sin conflicto ni confrontación" para el bien de toda la humanidad, propuso el mandatario chino.

La IA, así como la seguridad y la tecnología, son "temas apremiantes", dijo Trump al recibirlo.

Pero poco antes, en redes sociales, Trump había reiterado: "Quiero dejarla exactamente donde está", en alusión a la investigación de ese sector, destinado a revolucionar la economía mundial.

"Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas", añadió Trump, quien aseguró que ha logrado una "verdadera gran amistad" con Xi.

- Once años después -

Once años después de su primera visita de Estado en Washington, Xi y su esposa Peng Liyuan fueron recibidos con alfombra roja y al son de una banda militar por Trump y su esposa Melania.

Rápidamente ambas parejas entraron en la residencia presidencial para iniciar reuniones.

China y Estados Unidos mantienen una tregua después de una guerra comercial entre ambas potencias desencadenada por los aranceles impuestos por Trump.

Pekín había replicado con sus propias tasas, y ambas potencias decidieron congelar la escalada.

Esa suspensión se prolonga dos meses, hasta el 10 de enero, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessen, la víspera tras la llegada de Xi.

Mantener el diálogo militar

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja estadounidense.

Pekín había mantenido reserva ante las declaraciones de Trump, pero esta vez Xi expresó su postura: "Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de (...) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano".

Los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, pidieron esas regulaciones ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

Esos patrones han sido invitados al banquete de honor en la noche del jueves.

En las conversaciones preliminares del domingo entre Bessent y su homólogo chino, He Lifeng, se abordó la creación de un canal de comunicación para las preocupaciones sobre la IA.

Alejados "del conflicto y la confrontación"

El presidente de China, Xi Jinping, dijo este jueves en unas declaraciones previas a su cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca que las dos potencias deben seguir compitiendo pero manteniéndose alejados "del conflicto y la confrontación".

"China y los Estados Unidos no deben cruzar la línea del conflicto y la confrontación", aseguró Xi en una breve intervención en la que instó también a Washington y a Pekín a "fortalecer la comunicación" y a "cooperar con sinceridad".

"No tenemos que evitar hablar de competencia, pero esta debe ser sana y mantenerse dentro de límites razonables. Debe tratarse de una carrera para ponernos al nivel del otro, no de una lucha en la que uno gana y el otro pierde", afirmó el mandatario chino, que dijo que los intereses bilaterales "están profundamente entrelazados y existe un amplio margen" para colaborar.

FUENTE: Con información AFP/EUROPA PRESS/EFE