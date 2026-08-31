lunes 31  de  agosto 2026
CONEXIÓN

Air Europa, Iberia y Plus Ultra reanudan vuelos a Caracas en septiembre tras los terremotos

American Airlines también confirmó que reanudará sus vuelos directos entre Miami y Caracas a partir del próximo jueves

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela.&nbsp;

Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- Air Europa, Iberia y Plus Ultra retomarán su operativa de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Caracas (Venezuela) a partir de este mes de septiembre, después de que el país latinoamericano se viera afectado por dos intensos terremotos registrados en el pasado junio.

En concreto, Air Europa será la primera aerolínea en volver a volar entre Madrid y la capital venezolana, concretamente desde mañana martes, a través de cinco frecuencias semanales --martes, jueves, viernes, sábados y domingos--, tras venir operando desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia en julio y agosto, al igual que Iberia y Plus Ultra.

Lee además
Monseñor Raúl Biord, arzobispo de Caracas, Venezuela.
Venezuela

Un mes después del terremoto, el arzobispo de Caracas llama a no olvidar a las víctimas
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe a cuatro congresistas estadounidenses Brian Mast, Randy Fine, Kat Cammack y Jonathan Jackson.
VENEZUELA

Congresistas de EEUU se reúnen con Delcy Rodríguez en Caracas para "evaluar agenda bilateral"

"Nos alegra volver a conectar Caracas con nuestra red habitual de destinos y poder seguir acompañándote en tus próximos viajes", ha señalado Air Europa en su página web.

Por su parte, la aerolinea española Iberia recuperará la conexión con Caracas desde el próximo jueves y lo hará con tres frecuencias semanales --lunes, jueves y domingo--, según ha confirmado la compañía aérea a Europa Press.

Más tarde, el 8 de septiembre, será la fecha de regreso de Plus Ultra a Caracas con una frecuencia los martes, aunque mantendrá el resto de su operativa a Valencia hasta que el aeropuerto de la capital permita la normalidad y la recuperación total de los vuelos.

Con respecto a otras compañías, American Airlines también confirmó que reanudará sus vuelos directos entre Miami y Caracas a partir del próximo jueves, al igual que Iberia. De su lado, Copa Airlines reactivó la semana pasada sus conexiones con Caracas, alcanzando 29 frecuencias semanales entre Panamá y el país latinoamericano.

La operativa con Venezuela ha venido dando tumbos desde finales de 2025, después de que el régimen venezolano suspendiera las licencias para volar al país para Air Europa, Plus Ultra e Iberia, tras la decisión de las compañías de no volar a este destino cuando Estados Unidos emitió una alerta para "extremar la precaución" de las aeronaves que sobrevolaran el territorio.

Sin embargo, Air Europa recuperó los vuelos a mediados de febrero de este año, mientras que Plus Ultra volvió a volar el 3 de marzo e Iberia lo anunció en abril.

Posteriormente, los terremotos ocurridos en junio obligaron a volver a modificar la operativa con la capital venezolana hasta recuperar la normalidad.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Lluvias torrenciales en Caracas destruyen las carpas que alojan a damnificados por terremotos

Caracas rinde tributo a Juan Gabriel en décimo aniversario de su fallecimiento

En las 'nuevas' relaciones, Israel no debe obviar la democracia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Labores de rescate tras la riada en Nepal. Las condiciones son adversas. El terreno es lodo y la neblina impede la visualización.     
REPORTE

Tragedia en Nepal, cifra de muertos supera los 900 y hay casi 5 mil desaparecidos

Nicolás Maduro  en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026
POLÍTICA

Difunden supuestas fotos de Nicolás Maduro desde una cárcel en Nueva York

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
ACUERDO PETROLERO

Donald Trump asegura que usará petróleo venezolano para reponer las reservas de EEUU "muy pronto

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez intenta explicar beneficios para Venezuela de acuerdo petrolero con EEUU

Te puede interesar

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Por Daniel Castropé
Una funcionaria realiza pruebas al agua de mar en Florida
PRECAUCIÓN

Alerta sanitaria mantiene fuera del agua a bañistas en Crandon Park North en Miami

Byron Donalds en la ciudad de Doral
EN DORAL

Byron Donalds desestima reabrir caso Hope Florida y centra su campaña en el costo de vida

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.
POSICIÓN

María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

Es importante fortalecer los vínculos familiares y comunitarios.
CONCIENTIZACIÓN

Septiembre: mes de prevención del suicidio en Miami-Dade