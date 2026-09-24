Suben a 12 las muertes por la bacteria 'come carne' en Luisiana y Florida

Según la definición de los Centros para el Control y la Prevención de Efermedades (CDC), la fascitis necrosante es una infección bacteriana rara que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. PIXABAY

MIAMI — Las muertes por la bacteria 'come carne' subieron a 12 este año en Luisiana y Florida, sur de Estados Unidos, después de que el primero confirmara un séptimo fallecido y el segundo elevara su balance a cinco, según los últimos datos de los departamentos de Salud de ambos estados, en la costa del Golfo.

Luisiana contabiliza 19 infecciones, cuatro más que a comienzos de septiembre, de las que 17 se produjeron por la exposición de heridas abiertas al agua del mar y dos por otra vía, según el balance estatal actualizado al 23 de septiembre.

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La cifra supera ya el promedio de diez casos y una muerte al año que el estado registró en la última década.

Florida suma 23 casos y cinco muertes, tantas como en todo 2025, según los datos actualizados este jueves por el Departamento de Salud del estado. La quinta se registró en el condado de Pinellas, en la bahía de Tampa, y las anteriores, en Palm Beach, Marion, Bay y Broward, este último en el área metropolitana de Miami.

Misisipi, también en el sur de Estados Unidos, contabiliza tres casos de 'Vibrio vulnificus' entre 29 infecciones por bacterias de ese género, sin fallecidos, y Alabama suma 16 casos de vibriosis, incluida una muerte cuya especie causante no ha precisado.

Consejos

Las autoridades sanitarias piden precaución al sumergirse en el mar con heridas abiertas o al comer mariscos crudos, en especial ostras, ya que los casos aumentan de mayo a octubre, cuando el agua está más cálida.

A la bacteria se le conoce como 'come carne' porque la infección en la sangre produce lesiones en la piel con ampollas, además de fiebre, escalofríos y presión baja.

Un plato con ostras. rolypolys / Pixabay

"Cerca de una de cada cinco personas con una infección por 'Vibrio vulnificus' muere, a veces un día o dos después de enfermarse", advirtió el departamento de Luisiana en un comunicado.

La bacteria es capaz de causar infecciones graves que destruyen la piel y los tejidos blandos rápidamente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) estiman que cada año se presentan alrededor de 80 mil casos de infecciones por Vibrio —también conocidas como vibriosis— en Estados Unidos, aunque solo entre 150 y 200 corresponden a V. vulnificus.

Desafortunadamente, 1 de cada 5 personas que enferman por V. vulnificus muere, en ocasiones apenas uno o dos días después de comenzar con síntomas, de acuerdo con los CDC, reseña el diario Milenio.

FUENTE: Con información de EFE y Milenio