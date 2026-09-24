jueves 24  de  septiembre 2026
NARCOTRÁFICO

La Fiscalía de Nueva York rechaza la libertad de Cilia Flores por riesgo de fuga

La acusada representa un elevado riesgo de fuga debido a sus conexiones internacionales y recursos financieros

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026.&nbsp;

Cilia Flores se declaró inocente de todos los cargos ante el juez federal en Nueva York el el 5 de enero de 2026. 

AFP
Por Valeria Montero

Nueva York.- El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.

En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.

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La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.

Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.

La petición de Cilia Flores

Flores, procesada por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde está detenida en la misma prisión que su marido, solicitó el arresto domiciliario tras alegar problemas cardíacos.

Antes de su captura el 3 de enero en un operativo estadounidense en Caracas, Flores "estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual", aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.

Ahora, según su defensa, toma cuatro medicamentos y sufre problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.

Flores, de 69 años, permanece encarcelada en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York.

Al considerar que sus condiciones de reclusión no le permiten recibir una atención adecuada, el abogado reclama que se la someta a arresto domiciliario en Estados Unidos bajo un régimen estricto: vigilancia armada las 24 horas, brazalete electrónico, pasaporte confiscado.

Maduro y Flores están acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia Estados Unidos, cargos que ellos niegan.

El juicio de la pareja acusada

El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.

De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

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