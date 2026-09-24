En Caracas salen a las calles a exigir el regreso de María Corina Machado

CARACAS. - Cientos de manifestantes se congregaron en las calles de la capital venezolana para exigir el regreso al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, cuyo intento de ingresar al territorio nacional desde su exilio en Panamá volvió a ser bloqueado esta semana.

Con pancartas, banderas y consignas dirigidas a la dirigencia opositora y a la administración de transición, los caraqueños insistieron en querer el regreso de Machado.

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Además, los sectores sociales y sindicales presentes en la movilización insistieron en la necesidad de permitir el libre tránsito de Machado, quien se encuentra en Ciudad de Panamá tras la negativa del régimen interino de Venezuela de permitir su regreso al país, como se tenía previsto. Asimismo, las organizaciones ciudadanas reiteraron la exigencia de fijar un cronograma electoral que ponga fin a la era dictatorial y permita comicios transparentes.

Machado ha intentado regresar a Venezuela al menos tres veces esta semana desde Panamá, pero en todas las ocasiones se le ha impedido continuar el viaje, según confirmó este martes su equipo a la agencia de noticias EFE.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, denunció su equipo, sin precisar quién habría ordenado las restricciones que han frustrado los vuelos.

Con estos tres nuevos intentos, ya son al menos siete las veces que Machado ha tratado de regresar a Venezuela desde que salió del país en diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz.

La dirigente había permanecido cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida antes de abandonar Venezuela.

Machado insiste en regresar

El regreso de Machado no es un intento reciente. Uno de los episodios más conocidos ocurrió después del doble terremoto que golpeó Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, la dirigente denunció que el régimen venezolano había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá. Machado había anunciado entonces que pretendía volver al país para acompañar a las víctimas de los sismos.

En los últimos días, su equipo volvió a intentar encontrar una vía para concretar el regreso. Según información publicada por el diario español ABC, Machado ha realizado varios intentos y ha mantenido su decisión de regresar pese a los obstáculos encontrados.

Uno de los episodios más recientes se produjo cuando un avión que trasladaba a la dirigente tuvo que regresar, después de que se frustrara la ruta prevista hacia Venezuela.

Desde Vente Venezuela, su organización política, se ha insistido en que el eventual regreso de Machado no será clandestino.

La organización también ha reiterado públicamente su respaldo a la dirigente y a su decisión de regresar al país.

El derecho a regresar

El caso de Machado también ha provocado pronunciamientos desde Estados Unidos.

El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, afirmó el pasado 15 de julio durante una audiencia en el Congreso estadounidense que Washington no impediría el retorno de Machado a Venezuela.

“Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”, aseguró Weiland.

La declaración se produjo después de que surgieran versiones y cuestionamientos sobre las condiciones en las que Machado podría regresar al país.

Este martes, la situación volvió a cobrar relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieran una reunión en Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Hasta el momento no ha trascendido el contenido de la conversación.

FUENTE: AFP/EFE