Tasas hipotecarias en Florida suben al 6,20% en el segundo trimestre, según WalletHub

MIAMI.- Florida ocupó el puesto 35 entre los estados con mayores aumentos del interés hipotecario entre el primer y el segundo trimestre de 2026, según un informe de WalletHub publicado el 24 de septiembre. La tasa promedio en el estado llegó al 6,20 %, con un incremento del 0,10 %; en total, las tasas subieron en 37 de los 50 estados de la unión americana.

El puesto de Florida refleja el cambio trimestral de la tasa, no el costo absoluto de las hipotecas. Aunque su incremento fue pequeño en comparación con el de otros estados, el estudio destaca que el interés promedio permaneció por encima del 6 %.

Florida frente a otros estados

Las tasas hipotecarias promedio aumentaron en 37 de los 50 estados entre el primer y el segundo trimestre de 2026. Misisipi registró el mayor incremento y Colorado el segundo, según la clasificación de WalletHub. Florida ocupó el puesto 35, con una variación del 0,10 % y una tasa promedio del 6,20 % en el segundo trimestre.

Nueva Jersey registró una tasa promedio del 6,98 % y una variación del 0,11 %, por lo que quedó inmediatamente por delante de Florida en la clasificación de aumentos. Texas, pese a tener una tasa promedio del 6,36 %, ocupó el puesto 46 porque su promedio disminuyó un 0,83 % entre ambos trimestres.

“Es un momento difícil para comprar una vivienda, dado que los precios han subido enormemente en los últimos años y la escasez de casas dificulta encontrar la adecuada, incluso si se cuenta con el dinero”, afirmó Chip Lupo, analista de WalletHub.

Según el especialista, las dificultades para los compradores se agravan porque la tasa promedio aumentó en todos los estados salvo 13.

La tasa actual es más alta

Sin embargo, el 6,20 % que cita WalletHub es el promedio de Florida entre abril y junio, no es la tasa que se ofrece hoy a un potencial comprador de propiedades. Como referencia más reciente, Freddie Mac situó el interés promedio nacional de las hipotecas a 30 años en 6,95 % y el de las hipotecas a 15 años en 6,26 % al 17 de septiembre.

La realidad es que el pasado 16 de septiembre, la Reserva Federal elevó su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual. Y aunque la FED no fija directamente las tasas hipotecarias, los bancos aumentan comercialmente sus tasas para ajustarse al nuevo entorno.

Como consecuencia, el aumento de las tasas hipotecarias dificulta el acceso a la compra de vivienda para quienes necesitan financiamiento. Ya que eleva la cuota mensual y puede impedir que algunos compradores califiquen para el préstamo hipotecario. Quienes pagan al contado no enfrentan esa barrera.

Reportes anteriores sobre Florida

El informe de WalletHub publicado el 30 de abril situó a Florida en el séptimo lugar de su clasificación de los estados que más deuda hipotecaria añadían.

Al comentar el costo de financiar una vivienda, John Kiernan, editor de WalletHub, advirtió en ese reporte que incluso aumentos pequeños en el precio de una casa pueden traducirse en miles de dólares adicionales en intereses a lo largo de una hipoteca.

Un segundo informe, publicado el 21 de mayo, ubicó a Florida en el cuarto lugar entre los estados donde más aumentó la morosidad hipotecaria desde el cuarto trimestre de 2025 al primero de 2026. La proporción de préstamos en mora fue del 7,05 % en el primer trimestre y su variación respecto al trimestre previo, del 3,87 %, según la tabla del estudio.

Lupo señaló entonces que, ante dificultades para pagar, los prestatarios deberían comunicarse cuanto antes con su entidad financiera y consultar si pueden acceder a una suspensión temporal de pagos. Los datos de mayo describen atrasos anteriores al período del aumento de tasas examinado en septiembre; por ello, los informes no establecen que esa subida haya provocado la morosidad.

Metodología de WalletHub

Para el informe del 24 de septiembre, WalletHub comparó los 50 estados mediante datos propios de sus usuarios sobre intereses hipotecarios y calculó el cambio de la tasa promedio entre el primer y el segundo trimestre de 2026. Los reportes de abril y mayo también utilizaron datos propios, pero analizaron, respectivamente, deuda hipotecaria y préstamos en mora en períodos anteriores.

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FUENTE: WALLETHUB